El "Diablito" Echeverri se va del Manchester City: ¿dónde jugará?

El jugador surgido en River tiene nuevo club: se muda de liga y de país. Estará hasta el final de la temporada cedido.

El argentino Claudio “Diablito” Echeverri continuará su carrera en Alemania. El mediocampista chaqueño de 19 años dejará Manchester City para sumarse a préstamo al Bayer Leverkusen hasta el final de la temporada.

El acuerdo no incluye opción de compra y el conjunto alemán se hará cargo del 100% de su salario, una condición que terminó de convencer a los ingleses. De esta manera, el ex River compartirá plantel con otro argentino campeón del mundo y surgido en Núñez, Exequiel Palacios .

El juvenil no entraba en los planes inmediatos de Pep Guardiola y, tras varias semanas de rumores que lo vinculaban al Girona o incluso a la Roma , finalmente apareció la propuesta del Leverkusen, que cerró rápidamente la operación.

El argentino viajará este martes por la noche a Alemania para someterse a la revisión médica, firmar contrato y ser presentado oficialmente como refuerzo del último subcampeón de la Bundesliga.

Echeverri llegó al City a comienzos de 2024 y apenas disputó tres partidos oficiales: debutó en la final de la FA Cup , sumó minutos en Premier League frente al Fulham y anotó un golazo de tiro libre en el Mundial de Clubes contra Al-Ain.

Sin embargo, una lesión en el tobillo y la enorme competencia interna limitaron sus oportunidades en Inglaterra. En el Bayer, la idea es que tenga mucho más protagonismo dentro del plantel que ahora conduce Erik Ten Hag, en un club que atraviesa un proceso de reconstrucción tras la salida de Xabi Alonso y varias de sus figuras.

El préstamo también abre un interrogante respecto a su participación en el Mundial Sub-20 de Chile, a disputarse entre septiembre y octubre. Mientras que en el City estaba prácticamente asegurado que lo liberarían, ahora su presencia dependerá de la decisión del club alemán.

De todas formas, el mediocampista ofensivo llega a la Bundesliga con la ilusión de sumar rodaje en la élite y dar un paso clave en su desarrollo europeo.