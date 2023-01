Confirmado: habrá un argentino en el Indy Car

"Estoy feliz de asumir este enorme desafío", recalcó el multicampeón argentino que correrá con el auto número 78 y fue confirmado como piloto oficial de la marca.

Canapino, que dentro de tres días se instalará en Estados Unidos, cerca del taller del Juncos Racing, en Indianápolis, aseguró que viajará junto a su novia, Josefina Di Palma, con la ilusión de no volver: "No sé cuándo volveré ni cómo va a terminar, ojalá dentro de muchísimos años".

"Me preparé muy bien para lo físico. Estoy entrenando hace un mes para aguantar en la pista toda la carrera. Es un salto a nivel profesional en todo sentido para mí. Me llevará tiempo y carreras acostumbrarme al auto, pero me lo tomo con calma y les pido que nos acompañen y nos tengan paciencia", pidió el arrecifeño.

Además, Canapino, quien le comunicó a la ACTC y a Gustavo Lema que no correrá en la máxima categoría argentina este año, destacó: "Es un proceso de aprendizaje, pero me voy con el objetivo de que no sea el único año, voy a trabajar para una segunda chance".

Este hito importante del automovilismo argentino comenzó a gestarse en octubre de 2022, cuando el arrecifeño viajó a Florida junto a su hermano Matías y a Héctor Martínez Sosa y manejó uno de los autos del equipo del argentino Ricardo Juncos en el Sebring International Raceway.

Esta prueba con un coche de la categoría de monopostos más importante de Estados Unidos fue el puntapié para el desembarco del multicampeón del Turismo Carretera y del Súper TC2000, considerado como el mejor piloto del país.

La exhibición del auto de Indy Car manejado por Canapino tuvo dos partes. La primera se dio en el marco de La Carrera de los 200 Pilotos del Turismo Nacional, entre el 5 y 6 noviembre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, el Chevrolet número 77 de la NTT Indycar Series giró para el disfrute de unos 50.000 fanáticos, que colmaron las tribunas del autódromo de Buenos Aires.

Luego, en Termas de Río Hondo, el 9 de noviembre, Canapino dio unas 15 vueltas, hizo detenciones para cambiar neumáticos y aceleró a 300 km/h 51 años después de aquella lejana carrera de las 300 Millas de Rafaela, en 1971.

Por su parte, Ricardo Juncos, el dueño del equipo en el que correrá Canapino, explicó que recién el miércoles a la tarde pudo "confirmar a Agustín como piloto por una cuestión de presupuesto".

Accidente en Indy Car. El Indy Car está catalogada como una de las carreras más peligrosas del mundo.

Asimismo, comunicó que, como el resto de los debutantes, deberá pasar el "oval test en Texas para entrar a la Indy Car".

"Somos un equipo chico. Agustín no va a correr para Andretti Autosport. Como él, la estructura va a ir de menos a más. Agustín tiene los palmares que tiene por haber ganado siempre. Pero ese no va a ser el caso de la Indy Car. Es un desafío que toma Agustín y nosotros también. Es una categoría muy difícil en todo sentido y hay que tener paciencia", pidió.

El compañero del argentino será el británico Callum Ilott, integrante de la Academia Ferrari desde 2017 y que corrió en 2022 la temporada completa por primera vez tras su paso por la Fórmula 2.

"Teníamos otras opciones para el segundo piloto pero lo que mostró Agustín en Sebring manejando el auto por primera vez fue sorprendente. Y le servirá absorber la experiencia de Callum porque para él es un año de aprendizaje", analizó. Y profundizó: "No debemos perder el foco de la magnitud que tiene esto en Argentina"

"Siento que mi viejo desde algún lado está apoyando y es parte de todo esto. Siempre fue su sueño trabajar en Estados Unidos y lo voy a hacer también por él", finalizó el piloto de 32 años en referencia a Alberto Canapino, quien falleció el 15 de febrero de 2021 al contraer Covid-19.