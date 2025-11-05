Quién era José Moscuzza, el exvicepresidente de Aldosivi que pasó su vida entera en el club de Mar del Plata

El dirigente de 50 años murió en un accidente en la Autovía 2. Su nombre fue sinónimo de Aldosivi, club al que acompañó desde joven y donde dejó una huella imborrable.

José Moscuzza (h) , exvicepresidente de Aldosivi e hijo de José Américo Moscuzza, falleció tras un accidente de tránsito en la Autovía 2. Su muerte conmocionó al mundo del fútbol y a toda la comunidad marplatense, que lo recordaba como una persona cercana, comprometida y siempre presente en el club del puerto.

Desde chico estuvo vinculado al “Tiburón”. Primero desde la tribuna, después como dirigente, pasó toda su vida ligado a los colores verde y amarillo , acompañando al equipo en ascensos, descensos y años difíciles. En el ambiente futbolero, era conocido por su estilo reservado y su lealtad al club, al punto de ser considerado “de la casa” por jugadores, técnicos y empleados.

Durante su etapa como vicepresidente, Aldosivi logró consolidar su lugar en la élite del fútbol argentino y avanzar con proyectos estructurales claves, como las obras en el predio de Punta Mogotes. Quienes lo conocieron destacan que ponía el hombro incluso cuando las cosas se complicaban , siempre buscando mantener al club competitivo y ordenado.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del miércoles, en el kilómetro 166 de la Autovía 2, a la altura del partido de Lezama. Moscuzza viajaba solo cuando, por causas que aún se investigan, su vehículo perdió estabilidad y volcó sobre la calzada .

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama —con las unidades 10 y 5—, personal de la Policía Vial, la Policía Científica y ambulancias del sistema de emergencias local. Las primeras hipótesis apuntan a que el conductor habría perdido el control del auto, aunque todavía no se descartan otras posibles causas del accidente.

La noticia fue confirmada en horas de la mañana y rápidamente se viralizó entre los hinchas y allegados al club, generando una ola de mensajes de pesar en redes sociales. En la sede de Aldosivi, varias personas se acercaron para dejar flores y camisetas como homenaje.

jose-moscuzza-aldosivi

José Moscuzza, histórico referente de Aldosivi

Heredero de una familia íntimamente ligada al fútbol marplatense, José “Josesito” Moscuzza vivió Aldosivi como una extensión de su casa. Formó parte de la comisión directiva durante más de dos décadas, ocupando distintos cargos y acompañando al equipo en momentos clave, como el ascenso a Primera División en 2018.

Durante su gestión se priorizaron las divisiones inferiores y el crecimiento institucional, algo que él consideraba fundamental para sostener el proyecto a largo plazo. Más allá del fútbol, también participaba en acciones sociales y solidarias en la ciudad, especialmente con organizaciones barriales de la zona sur.

Quienes lo trataron de cerca lo describen como un tipo de perfil bajo, pero con una enorme pasión por el club y su gente. Por eso, su partida deja un vacío profundo no solo en Aldosivi, sino en toda Mar del Plata, donde su nombre quedó grabado como parte de la historia del “Tiburón”.