Conmoción: murió José Moscuzza, exvicepresidente de Aldosivi de Mar del Plata

El ex dirigente del club Aldosivi murió este miércoles a la madrugada tras volcar con su vehículo en la Ruta 2. Los detalles

José Marcelo Moscuzza, dirigente del club Aldosivi de Mar del Plata y empresario, falleció en un siniestro vial en la madrugada de este miércoles al despistarse con su automóvil y volcar en la Autovía 2, a la altura de la localidad de Lezama.

A raíz de las heridas sufridas, el vicepresidente del club portuense e hijo de José "Pototo" Moscuzza, murió en el lugar del siniestro.

De acuerdo a lo informado por el portal Infozona, el hecho ocurrió en el kilómetro 146 por circunstancias que aún no se establecieron.

Moscuzza habría perdido el control de su vehículo y tras volcar quedó dentro de un zanjón.

Los servicios de emergencia de Lezama fueron alertados minutos antes de la una de la madrugada y, al arribar al lugar, constataron el fallecimiento del único ocupante del rodado.