La final del Torneo Clausura 2025 ya tiene fecha y sede confirmadas







La AFA dio a conocer el día y lugar donde se disputará el partido decisivo por el campeonato local. Además, informó lo propio para el Trofeo de Campeones.

Fecha y sede confirmada para la final del Torneo Clausura 2025

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer que la final del Torneo Clausura 2025 se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En tanto, el Trofeo de Campeones, que ya cuenta con Platense por haber conseguido el título del Apertura, tendrá lugar el 20 del mismo mes en el Estadio Único de San Nicolás. El rival del "Calamar" en dicho encuentro saldrá del ganador del campeonato local.

El certamen ingresó en la recta final de la fase regular -este viernes comenzará la última fecha con el duelo entre Lanús y Atlético Tucumán desde las 20:00 en ‘La Fortaleza’-, aunque todavía faltan confirmar varios de los clasificados a los Playoffs.

Por la Zona B: Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús y Vélez ya sellaron su presencia en las rondas de eliminación directa. Sin embargo, en la Zona A la tabla está más pareja ya que, de momento, solo Boca y Unión confirmaron su boleto a la próxima instancia.

Por su parte, el decisivo encuentro en Santiago del Estero contará con la presencia de ambas parcialidades en un recinto que podrá albergar 29.000 (veintinueve mil) espectadores, mientras que el cruce en San Nicolás podrá recibir a 25.000 (veinticinco mil) personas.

El Trofeo de Campeones tuvo su estreno en 2021 con River como el primer campeón, que además repitió en 2023, y luego Racing en 2022 y Estudiantes de La Plata tras golear 3-0 a Vélez en la última edición del campeonato. El cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura Viernes 14: Lanús – Atlético Tucumán a las 20 Sábado 15: Aldosivi – San Martín de San Juan a las 17

Godoy Cruz – Deportivo Riestra a las 17

San Lorenzo – Sarmiento a las 19:15

Independiente – Rosario Central a las 21:30 Domingo 16: Instituto – Talleres a las 17

Vélez – River a las 17

Estudiantes de La Plata – Argentinos Juniors 20:15

Newell´s – Racing a las 20:15

Boca – Tigre a las 20:15

Central Córdoba (SdE) – Banfield a las 20:15 Lunes 17: Barracas Central – Huracán a las 17

Belgrano de Córdoba – Unión de Santa Fe a las 17

Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 17

Platense – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19:30