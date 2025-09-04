Alemania perdió sorpresivamente ante Eslovaquia y quedó última en su grupo clasificatorio al Mundial 2026







Eslovaquia sorprendió a Alemania en el debut de las Eliminatorias al Mundial 2026: la ‘Repre’ ganó 2-0 y dejó última a la selección de Nagelsmann en su grupo.

La selección de Eslovaquia se llevó un historicó triunfo por 2-0 ante Alemania.

Alemania comenzó con el pie izquierdo las eliminatorias rumbo al mundial y cayó 2-0 ante Eslovaquia. La selección teutona quedó última en la clasificación aunque aún tiene margen para clasificar a la próxima Copa del Mundo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. Por su parte, Eslovaquia pisó fuerte y va en búsqueda del sueño de disputar su segunda Copa del Mundo, su único antecedente es de Sudáfrica 2010.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien son pocas las selecciones a las que es un trámite ganarles, a priori Eslovaquia se presentaba como un rival notablemente inferior a la Alemania que dirige Julian Nagelsmann. Sin embargo, el equipo conducido por el italiano Francesco Calzona se mantuvo ordenado, golpeó en las dos ocasiones claras que tuvo y se llevó el partido. Es la primera vez en la historia que Eslovaquia vence a Alemania en un encuentro oficial. La "Repre" había ganado dos amistosos ante los teutones: en 2005 (2-0) y en 2016 (3-1).

Al culminar el primer tiempo, Alemania quedó muy mal parada. Hancko, lateral izquierdo eslovaco, condujo la pelota por el centro de la cancha y abrió con Strelec, que devolvió de primera un centro raso al punto de penal, decretando el sorpresivo 1-0 en el área chica. Ya en el inicio del segundo tiempo, un pelotazo largo dejó mal parada a la floja defensa alemana, para que Strelec rompiera la cintura de Antonio Rüdiger e hiciera un verdadero golazo al ángulo, dejando al defensor en el piso y todo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Lucho28f/status/1963696246075662785&partner=&hide_thread=false Eslovaquia le gana a Alemania con Wirtz, Rudiger, Tah y demás estrellas con este gran gol de David Strelec

2-0 pic.twitter.com/SGoPeie8JE — All lucho (@Lucho28f) September 4, 2025

¿Qué tiene que hacer Alemania para clasificar al Mundial 2026? Durante la media hora que se jugó luego del 2-0, se vio a una selección teutona desmejorada y sin atrevimiento para ir a buscar el partido ante un rival menor, que hizo las cosas bien. A pesar de la pésima imagen de hoy, Alemania tiene toda la eliminatoria por delante. Este jueves se disputó la primera fecha del grupo, integrado por Irlanda del Norte (3), Eslovaquia (3), Luxemburgo (0) y Alemania (0). El próximo domingo, los alemanes tendrán la chance de acomodar el barco ante Irlanda del Norte, que viene de vencer 3-1 a Luxemburgo de visitante.

Temas Alemania

Eliminatorias

Mundial