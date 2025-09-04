Todos los partidos que se juegan esta noche por las Eliminatorias Sudamericanas







Se disputarán en simultáneo los cinco partidos de la 17° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Conocé al detalle el cronograma y qué se juega.



Este jueves 4 de septiembre es un día clave en las Eliminatorias Sudamericanas porque se se desarrolla la 17ª fecha y penúltima en la que pueden definir los tres cupos directos que quedan al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 y, también, el único boleto al Repechaje frente a un rival de otra confederación.

Cuatro encuentros se disputan en simultáneo a las 20.30 horas porque lo protagonizan rivales directos.

Venezuela buscará dar el golpe en el Monumental ante la Selección Argentina, que tendrá el último partido de Lionel Messi como local, con el objetivo de quedarse con el cupo del Repechaje.

A su vez, Colombia tiene que asegurar los tres puntos como local ante Bolivia para asegurar la clasificación directa, pero los visitantes también tienen la obligación de ganar para tener chances en el Repechaje.

Por otro lado, en el resto de los encuentros no hay mucho en juego por una cuestión matemática.

Cronograma de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas: 20.30: Argentina vs. Venezuela - Telefé, TyC Sports y TyC Sports Play.

20.30: Paraguay vs. Ecuador - DSports 2.

20.30: Colombia vs. Bolivia - DSports.

20.30: Uruguay vs. Perú: TyC Sports Play.

21.30: Brasil vs. Chile: TyC Sports 2 y TyC Sports Play. Así está la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas: image

