La Ciudad restauró el histórico edificio de La Prensa en Avenida de Mayo y sumó un nuevo espacio cultural

El edificio vuelve a abrir sus puertas como un espacio cultural de vanguardia, con conciertos, muestras y exposiciones de artistas emergentes.

Tras un proceso integral de restauración, el Gobierno porteño presentó la puesta en valor del emblemático edificio de La Prensa , en Avenida de Mayo 575, que vuelve a abrir sus puertas como un espacio cultural de vanguardia , con conciertos, muestras y exposiciones de artistas emergentes.

La Casa de la Cultura, Monumento Histórico Nacional inaugurado en 1898, se convertirá en un nuevo punto de encuentro para vecinos y turistas. Allí funcionarán el bar “El Periódico”, la biblioteca “Tomás Eloy Martínez”, una tienda con productos locales y el recuperado Pasaje de los Carruajes, que volverá a unir Avenida de Mayo con Rivadavia.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri , encabezó la inauguración junto a la ministra Gabriela Ricardes y remarcó que la recuperación de este edificio “significa mucho más que devolverle el esplendor a un patrimonio arquitectónico”.

“Pocas cosas nos dan tanta identidad y potencia como la cultura, y pocas cosas son una inversión tan relevante. Somos una Ciudad que vibra y late cultura. No tengo dudas de que somos la Ciudad más linda del mundo”, expresó.

El mandatario porteño también destacó que, a diferencia del pasado, el espacio ahora será abierto al público todos los días: “Lo raro es que se lo denominaba Casa de la Cultura pero estaba abierto solamente a quienes trabajaban en él. Eso es no entender que la cultura ocurre cuando los ciudadanos la disfrutan. Ahora va a estar abierto todos los días y estamos muy felices”.

Un espacio ligado a la prensa y la literatura

Por la tradición del edificio, la programación tendrá un fuerte acento en actividades vinculadas a la prensa, la literatura y la creación contemporánea. También se sumará a la Red de Bibliotecas porteñas y será sede de funciones teatrales que hoy forman parte de la grilla del Centro Cultural San Martín, actualmente en obra.

Además, 16 adultos mayores fueron seleccionados como orientadores en la boletería y en el Salón Dorado, donde se realizarán espectáculos. “En la Ciudad nadie es descartable”, enfatizó Macri.

Los trabajos de restauración

Las obras, iniciadas en 2024, alcanzaron a más de la mitad de los 12.522 metros cuadrados del edificio de estilo Beaux Arts. Incluyeron la recuperación de salas de exposición, el hall central, subsuelos, el muro de placas conmemorativas y la restauración del lucernario central, para lo cual se repusieron 1.463 piezas de vidrio.

La ministra Ricardes subrayó que “recuperar espacios como la Casa de la Cultura es devolver a la Ciudad su capital simbólico. No sólo preservamos nuestra historia: ofrecemos un legado cultural vivo para que vecinos y turistas lo disfruten todos los días”.

El edificio fue construido entre 1895 y 1898 por los ingenieros Carlos Agote y Alberto Gainza, por encargo de José C. Paz, fundador de La Prensa. Desde sus inicios fue símbolo de innovación: fue uno de los primeros en contar con ascensor en la Argentina.