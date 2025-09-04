Sorpresa: el jugador de Boca cambia de nacionalidad para jugar el Mundial 2026







Un futbolista del Xeneize se ausentó al entrenamiento de esta jornada con autorización para completar los trámites de su nueva ciudadanía.

Sorpresa: un jugador de Boca adopta otra nacionalidad para jugar el Mundial 2026

En la antesala de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, un jugador de Boca es noticia por realizar el trámite para adoptar la ciudadanía de otro país, con vistas al Mundial 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En cuestión, se trata de Milton Giménez, delantero del "Xeneize", quien tomó la decisión de cambiar su nacionalidad y adoptar la paraguaya, tras el llamado de Gustavo Alfaro, entrenador del seleccionado de ese país.

image Milton Giménez va a jugar en Paraguay.

Giménez, que tiene raíces de Paraguay por parte de su padre, se ausentó al entrenamiento de Boca de este viernes para poder realizar el trámite pertinente.

Cabe destacar que Paraguay se asegurará la clasificación al Mundial 2026 en caso de empatar esta noche, ante Ecuador. De esta forma, volverá a jugar una Copa del Mundo tras su última presencia en Sudáfrica 2010.

Paraguay no cuenta con un jugador indiscutido para el puesto de centrodelantero y Giménez peleará por ese lugar con Antonio Sanabria, Gabriel Ávalos (Independiente), Ronaldo Martínez (Platense) y Alex Arce (Independiente Rivadavia de Mendoza), los convocados para esta doble fecha de Eliminatorias. Además, vale la pena decir que Paraguay tiene muchos futbolistas argentinos en su plantel. Ellos son: Agustín Sandez, Juan Cáceres, Andrés Cubas y Alejandro Romero Gamarra. A ellos se le sumaría Milton Giménez.