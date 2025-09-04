¿Nico Paz o Mastantuono? La gran incógnita en la formación de Argentina para enfrentar a Venezuela







La Selección disputará este jueves su partido correspondiente a la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El entrenador tiene una sola duda para confirmar la formación inicial.

¿Nico Paz o Mastantuono? La gran incógnita en la formación de Argentina para enfrentar a Venezuela

La Selección argentina se enfrentará este jueves contra Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y el director técnico Lionel Scaloni solo mantiene una incógnita en el 11 titular.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el arco estará, como es habitual, Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que la defensa estará conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. Si bien la presencia del “Huevo” es casi un hecho, no hay que descartar la posibilidad de que Nicolás González ocupe el lateral izquierdo de la defensa.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes ya tienen su lugar asegurado, mientas que el tercer hombre en dicha zona es la gran incógnita que mantiene Scaloni a menos de ocho horas del partido.

Los dos nombres que baraja el director técnico campeón del mundo son los de Franco Mastantuono y Nico Paz, dos de las grandes promesas del fútbol argentino que quieren empezar a ganar terreno en la Selección.

Finalmente, en la delantera estarán Thiago Almada, que cada vez está más afirmado entre los titulares, Lionel Messi, quien jugará su último partido oficial en el país, y Julián Álvarez, que parece haberle ganado la pulseada a Lautaro Martínez.

Así formaría la Selección argentina contra Venezuela: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono o Nico Paz; Thiago Almada, Julián Álvarez y Lionel Messi.