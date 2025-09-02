Este jueves, la Selección Argentina enfrentará a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas en un partido más que especial, debido a que sería el último encuentro oficial de Lionel Messi en el país.
La Selección Argentina recibe a Venezuela este jueves en la despedida de Messi: horario, TV y formaciones
La "Albiceleste" recibe a Venezuela en el Monumental en el que será el último partido oficial de Messi en el país.
La "Scaloneta", ya clasificada, recibirá en el Monumental a una "Vinotinto" que necesita sumar todo lo que pueda en este tramo final para, al menos, entrar al repechaje.
En tanto, Venezuela va por la heroica: hoy con 18 puntos, está en zona de repechaje (no lo tiene asegurado) y esta doble fecha enfrentará a Argentina y Colombia. Podría no clasificar directo aunque sacara seis de seis, aunque de esa forma sí se aseguraría al menos el playoff.
A qué hora juegan Argentina vs Venezuela
El jueves 4 de septiembre a las 20.30hs (de Argentina).
Por dónde ver Argentina vs Venezuela
El partido será transmitido en vivo a través de las pantallas de TyC Sports y Telefe.
Formaciones
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Venezuela: Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Miguel Navarro, José Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia; Josef Martínez, Eduard Bello y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
Árbitro: Piero Maza (Chile)
Estadio: Más Monumental de River Plate
