Croacia anunció la prelista de convocados para el Mundial 2026 con Luka Modric a la cabeza + Agregar ámbito en









El técnico Zlatko Dalic designó 26 jugadores y 7 de reserva para la selección subcampeona en 2028. El volante del Milan va por su quinta cita mundialista consecutiva.

La Selección de Croacia presentó este lunes una lista preliminar de 26 jugadores y siete reservas para la Copa del Mundo 2026 con el lema “Somos pocos, pero valientes” en su cuenta oficial de Instagram. Luka Modric, el futbolista más laureado del Real Madrid y de la historia de su país, jugará su quinto Mundial con 40 años.

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El entrenador croata Zlatko Dalic tomó la decisión de incluir estos siete jugadores en lista de espera en caso de bajas de último momento. La nómina final deberá ser presentada antes de las 11.59 del 1 de junio, plazo impuesto por la FIFA. La competencia interna y el estado físico serán los factores decisivos para el técnico, según explicó en conferencia de prensa.

La convocatoria del volante del Milan seguía en duda hasta hoy. Modric había sufrido una fractura en el pómulo izquierdo el 23 de abril en el empate 0-0 frente a Juventus y había sido sometido a una cirugía horas después de la lesión. “Se está entrenando con una máscara (facial) y va bien. Quizá este parón le haya ayudado”, declaró Dalic en Zagreb sobre el capitán croata.

Bajo el liderazgo del mediocampista, Croacia alcanzó por primera y única vez en su historia una final en un Mundial en Rusia 2018, en la que perdió por 4-2 ante Francia. En la última edición cayó en semifinales ante Argentina 3-0 y se quedó con el tercer puesto luego de vencer a Marruecos por 2-1.

Kovacic, Modric y Perisic Mateo Kovacic (izquierda) e Ivan Perisic (derecha) van por su cuarta cita mundialista, Luka Modric (medio) por la quinta.

En total son 16 los nombres que se renuevan en comparación a la lista presentada para la cita mundialista en 2022. Josko Gvardiol, una de las grandes apuestas del fútbol croata en la última Copa del Mundo, aparece entre los convocados tras recuperarse de una fractura en la tibia derecha. El defensor del Manchester City había sido operado en enero y volvió a jugar el 13 de mayo frente al Crystal Palace. Ivan Perisic, delantero del PSV, y Mateo Kovacic, mediocampista del Manchester City, representarán por cuarta vez a su país en esta competencia. El equipo de los Balcanes integran el grupo L junto a Ghana, Panamá e Inglaterra. Jugarán dos amistosos previos frente a Bélgica el 2 de junio y frente a Eslovenia el 7. Su debut mundialista será el 17 de ese mismo mes contra Inglaterra en el estadio AT&T ubicado en Arlington, Estados Unidos. La lista preliminar de Croacia para el Mundial 2026 Arqueros: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhage/Dinamarca), Ivor Pandur (Hull City/Inglaterra)

Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhage/Dinamarca), Ivor Pandur (Hull City/Inglaterra) Defensores: Josko Gvardiol (Manchester City/Inglaterra), Duje Caleta-Car (Real Sociedad/España), Josip Sutalo (Ajax/Países Bajos), Josip Stanisic (FC Bayern/Alemania), Marin Pongracic (Fiorentina/Italia), Martin Erlic (Midtjylland/Dinamarca), Luka Vuskovic (HSV/Alemania)

Josko Gvardiol (Manchester City/Inglaterra), Duje Caleta-Car (Real Sociedad/España), Josip Sutalo (Ajax/Países Bajos), Josip Stanisic (FC Bayern/Alemania), Marin Pongracic (Fiorentina/Italia), Martin Erlic (Midtjylland/Dinamarca), Luka Vuskovic (HSV/Alemania) Volantes: Luka Modric (AC Milan/Italia), Mateo Kovacic (Manchester City/Inglaterra), Mario Pasalic (Atalanta/Italia), Nikola Vlasic (Torino/Italia), Luka Sucic (Real Sociedad/España), Martin Baturina (Como/Italia), Kristijan Jakic (FC Augsburgo/Alemania), Petar Sucic (Inter Milan/Italia), Nikola Moro (Bologna/Italia), Toni Fruk (Rijeka)

Luka Modric (AC Milan/Italia), Mateo Kovacic (Manchester City/Inglaterra), Mario Pasalic (Atalanta/Italia), Nikola Vlasic (Torino/Italia), Luka Sucic (Real Sociedad/España), Martin Baturina (Como/Italia), Kristijan Jakic (FC Augsburgo/Alemania), Petar Sucic (Inter Milan/Italia), Nikola Moro (Bologna/Italia), Toni Fruk (Rijeka) Delanteros: Ivan Perisic (PSV Eindhoven/Países Bajos) Andrej Kramaric (Hoffenheim/Alemania), Ante Budimir (CA Osasuna/España), Marco Pasalic (Orlando City/Estados Unidos), Petar Musa (FC Dallas/Estados Unidos), Igor Matanovic (SC Friburgo/Alemania)

Ivan Perisic (PSV Eindhoven/Países Bajos) Andrej Kramaric (Hoffenheim/Alemania), Ante Budimir (CA Osasuna/España), Marco Pasalic (Orlando City/Estados Unidos), Petar Musa (FC Dallas/Estados Unidos), Igor Matanovic (SC Friburgo/Alemania) Reservas: Lovro Majer (Wolsfburgo/GER), Franjo Ivanovic (Benfica/España), Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb), Ivan Smolcic (Como/Italia), Karlo Letica (Lausana/Suiza), Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb), Adrijan Segecic (Portshmout/Inglaterra)

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