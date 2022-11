Mac Allister: "Volvimos a ser el equipo que solíamos ser"

Además sostuvo que una de las claves para quedarse con el triunfo frente a Polonia fue "no desesperarse" luego de no poder convertir en el primer tiempo y tras el penal errado por Lionel Messi. "El penal de Leo no nos tiro abajo como equipo, la unión del grupo nos llevó para adelante", expresó.

En cuanto a su gol, el mediocampista dijo que lo puso "contento en lo personal" y que haber anotado en un mundial fue "un sueño cumplido". Sin embargo resaltó que lo importante es el rendimiento colectivo del equipo y haber conseguido esta importante victoria.

El jugador del Brighton de Inglaterra también se refirió al traspié del debut contra Arabia Saudita y dijo que no consideraron que hubieran "saldado una deuda pendiente" pero que en aquel encuentro no habían logrado su mejor nivel. En ese sentido destacó que, por el contrario, hoy pudieron jugar "muy bien contra un gran equipo".