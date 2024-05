Andrey Rublev redondeó una semana de ensueño en el Masters 1000 de Madrid

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNtenis/status/1787209380481417574&partner=&hide_thread=false ¡RUBLEV ES EL CAMPEÓN DE #MADRID!



Andrey derrotó en la final 4-6, 7-5 y 7-5 a Auger-Aliassime en un desenlace emocionante. https://t.co/RyObaSLq11 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 5, 2024

"Me siento feliz. No podría haberlo hecho mejor", afirmó Andrei Rublev, de 26 años, en conferencia de prensa tras su partido en la cancha central de la Caja Mágica, techada por la lluvia. "Es el título del que más orgulloso me siento", dijo el ruso, que durante los últimos días parece haber sufrido dolor de garganta y problemas en un pie. "Me han tenido que poner una especie de anestesia en un dedo del pie porque estaba algo inflamado", explicó el ruso, quien adujó unas líneas de fiebre.