Ángel Di María puso en duda su futuro tras la eliminación de Rosario Central + Agregar ámbito en









El atacante campeón del mundo expresó su descontento luego de ser eliminado por Corinthians de la Copa Libertadores y reconoció que evaluará su continuidad en el “Canalla”.

Ángel Di María dejó abiertos los interrogantes sobre su continuidad en el fútbol profesional luego de la eliminación de Rosario Central ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores.

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Tras la derrota 1-0 en Brasil frente a Corinthians, el campeón del mundo con la Selección argentina se mostró visiblemente afectado por el resultado y admitió que evaluará si seguirá jugando. “Es un momento duro porque mi sueño era otro, mis ganas eran otras, de poder continuar, pero es fútbol. Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo”, expresó el capitán del 'Canalla' al término del encuentro.

Respecto al desarrollo de la llave frente al conjunto paulista, el rosarino lamentó la falta de eficacia del equipo para sellar la clasificación: “Tuvimos ocasiones para convertir, no fue el partido que deseamos hacer. Nos costó un montón y no pudimos concretar. En la ida podríamos haber hecho la diferencia, pero el fútbol es así”.

El delantero de 38 años regresó al club que lo vio debutar en Primera a mediados de 2025 tras una extensa trayectoria en el fútbol europeo y renovó su vínculo con la entidad hasta mediados de 2027. Desde su retorno, disputó 43 partidos, convirtió 14 goles, dio siete asistencias y formó parte del plantel que obtuvo el título de la Liga 2025 tras haber salido primero en la tabla anual del fútbol argentino.