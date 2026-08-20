Rosario Central no pudo con uno más ante Corinthians y quedó eliminado de la Libertadores

El Canalla no logró aprovechar que el Timão jugó con diez en el segundo tiempo y cayó 1-0. Ahora, el conjunto brasilero enfrentará a Estudiantes en semifinales.

El Canalla no logró aprovechar que el Timão jugó con diez en el segundo tiempo y cayó 1-0.

Rosario Central perdió 1-0 frente a Corinthians en Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y se quedó afuera del certamen, en una noche trágica en la que casi no pudo efectuar remates al arco ni estando en superioridad numérica.

El único gol de la noche, y también de la serie, fue convertido por Breno Bidon , a los 34 minutos del segundo tiempo tras un excelente centro de tiro libre ejecutado por Memphis Depay.

Además, el local tuvo que jugar desde los 58 minutos del complemento con un hombre menos, por una dura infracción del mediocampista Raniele, que golpeó con la plancha en la rodilla de un rival.

Con este resultado, Corinthians enfrentará a Estudiantes en la próxima instancia, por un lugar en la semifinal de la Copa Libertadores.

Corinthians tuvo las primeras situaciones del encuentro. A los 11 minutos, Matheus Bidu probó desde afuera del área y obligó a intervenir a Jeremías Ledesma. Poco después, Kaio César recibió por la derecha, se perfiló hacia el centro y sacó un remate al segundo palo que el arquero de Central alcanzó a desviar con la punta de los dedos.

El equipo rosarino respondió con un centro de Jaminton Campaz y, sobre el cierre de la primera etapa, con un potente disparo de Gastón Ávila que pasó cerca del palo.

El segundo tiempo tuvo un momento determinante a los 58 minutos, cuando Raniele impactó con un fuerte planchazo sobre la rodilla de Enzo Copetti. Luego de la revisión del VAR, el mediocampista de Corinthians fue expulsado y el conjunto brasileño quedó con diez jugadores. Central intentó aprovechar la ventaja numérica y adelantó sus líneas, aunque le faltó precisión para generar situaciones claras.

La mejor oportunidad del Canalla llegó a los 74 minutos, cuando un error defensivo de Gabriel Paulista dejó a Copetti mano a mano con Hugo Souza. El delantero buscó colocar la pelota contra un ángulo, pero su definición se fue desviada.

Corinthians resistió y, a los 34 minutos, encontró el gol que terminó definiendo el partido: Memphis Depay ejecutó un tiro libre al primer palo y Breno Bidon se anticipó a Ledesma para desviar la pelota y marcar el 1-0.

CORINTHIANS LE GANA 1-0 A ROSARIO CENTRAL CON UN JUGADOR MENOS. pic.twitter.com/UyLFmHwWRB https://t.co/H6eDomI6pM — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 21, 2026

Central tuvo una última oportunidad en el cuarto minuto de descuento. Alejo Cantizano habilitó a Alan Rodríguez en el borde del área y el extremo sacó un derechazo de primera que pasó apenas por encima del travesaño. La pelota se fue a centímetros del arco y también las últimas posibilidades del conjunto rosarino, que no pudo revertir el resultado y quedó afuera de la Copa Libertadores.

Formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Federico Navarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; André Carrillo, Raniele; Kaio César, Rodrigo Garro, Breno Bidon; Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.