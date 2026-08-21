Mourinho busca equilibrio en el Real Madrid: "Vinicius, Mbappé y Bellingham pueden jugar juntos" + Agregar ámbito en









El entrenador portugués habló antes del debut en LaLiga y explicó que la gran tarea será encajar a sus tres figuras ofensivas sin perder equilibrio colectivo.

Mourinho confía en sus estrellas

José Mourinho salió al cruce de las dudas sobre el armado ofensivo del Real Madrid y fue claro respecto al tridente que integran Vinicius Jr., Kylian Mbappé y Jude Bellingham: para el entrenador, “no son incompatibles”, aunque admitió que todavía debe ajustar piezas desde lo táctico.

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“Los mejores quieren jugar con los mejores. Después la conjugación táctica puede ser un poquito más difícil”, señaló el técnico portugués en la conferencia previa al debut liguero frente al Espanyol.

La construcción de un sistema que potencie a las tres figuras es uno de los principales desafíos del nuevo ciclo de Mourinho. El entrenador reconoció que el problema no pasa por el talento individual, sino por el funcionamiento colectivo y los espacios en el campo.

José Mourinho: “El desafío es la convivencia táctica en un mismo equipo” En ese sentido, el técnico comparó situaciones previas de los futbolistas en sus selecciones y clubes: “Ancelotti encontró un Brasil perfecto para Vini, Deschamps una Francia para Kylian, Tuchel un sistema para Jude. Lo difícil ahora es encontrar el punto para los tres juntos”, explicó.

Kylian Mbappé, figura del Real Madrid @realmadrid Pese a las dudas, Mourinho se mostró confiado en que la adaptación será progresiva. “Quiero que cuando jueguen los tres se sientan cómodos. Son jugadores de enorme calidad y no son posiciones incompatibles. Vamos a tener una gran temporada”, afirmó.

El portugués también marcó un límite claro en lo actitudinal: el compromiso defensivo será innegociable. “Hay que defender con 11. Depende del partido, pero todos deben trabajar. No existe la idea de jugadores que no defienden”, subrayó. El Real Madrid debutará este sábado ante el Espanyol en Barcelona, en un inicio de temporada que llega con el foco puesto en cómo encajará su potente frente de ataque.