Adiós a las discusiones con tu pareja: el invento que se esconde bajo la almohada y se convertirá en tu aliado

Este aparato terminará con un gran drama para quienes necesitan escuchar algo antes de ir a dormir sin molestar a la persona de al lado.

Dormir bien es algo que le cuesta a millones a lo largo del mundo, por lo que siempre suelen utilizar a distintos métodos para poder conciliar el sueño. Mientras algunos deciden escuchar podcast, música, ruidos blancos o algún otro sonido , el gran problema recae en cómo esto puede afectar a quienes estén cerca o en la misma cama.

Por este motivo, este invento llega para no tener que recurrir a ponerse auriculares. Estos parlantes consiguen desviar el audio hacia los oídos del usuario interesado en reproducir algo, mientras que quien esté al lado no percibe nada y puede descansar sin verse afectado.

Peace Duo funciona con dos pequeños altavoces que se colocan debajo de la almohada. En lugar de emitir el sonido hacia toda la habitación, utiliza tecnología de conducción ósea para transmitir vibraciones hacia el oído interno cuando la cabeza se apoya sobre la almohada.

Estos parlantes tienen una función bastante particular, que ayuda a desviar el sonido solo para quienes quieren escucharlo.

De esa forma, el sonido queda concentrado en el usuario . Esto permite escuchar música, podcasts o sonidos relajantes sin elevar el volumen ni interrumpir el descanso de la persona que duerme al lado.

El sistema también busca ofrecer una opción más cómoda para quienes descansan de costado . Como no hace falta utilizar auriculares ni bandas sobre la cabeza, evita la presión que estos accesorios suelen generar después de varias horas de uso.

Además de conectarse mediante Bluetooth, también admite tarjetas MicroSD para reproducir contenido sin depender de un teléfono. El fabricante incorpora varias horas de paisajes sonoros, entre ellos lluvia, olas del mar y viento, aunque también es posible cargar otros archivos de audio.

Las características y funciones novedosas de este invento

El equipo está compuesto por dos unidades independientes que trabajan en conjunto para ofrecer sonido estéreo. Cada una se ubica debajo de la almohada para que el audio permanezca alrededor de la cabeza de quien lo utiliza.

El diseño destaca por ser extraplano, lo que hace que los altavoces no se sientan ni molesten a través de la almohada. Además, las piezas tienen un sistema magnético: se encienden solas al separarlas para usarlas y se apagan automáticamente al volver a unirlas.

Para evitar que el sonido quede reproduciéndose toda la noche, incluye un temporizador para cortar el audio de forma automática después del tiempo elegido por el usuario. La batería está pensada para aguantar toda la noche y se recarga mediante un cable USB-C común.

Peace Duo salió a la venta por un valor cercano a los u$s63. El producto se puede comprar de forma directa a través de la página web oficial de la marca con envío internacional, y la caja incluye los dos altavoces, un estuche para guardarlos y un año de garantía por cualquier falla.