Argentina vuelve a escena ante Zambia: el rival llega ilusionado tras ver las dudas de la Selección + Seguir en









Luego de un rendimiento flojo ante Mauritania, la Albiceleste buscará recuperar su nivel en La Bombonera frente a un rival que cree posible dar el golpe.

Zambia se tiene fe ante Argentina, luego del último partido.

La Selección Argentina volverá a presentarse este martes en La Bombonera con la necesidad de dejar atrás las dudas que dejó su actuación frente a Mauritania. El triunfo por 2-1 no alcanzó para disipar las críticas: el nivel mostrado en el segundo tiempo estuvo lejos de lo esperado para el vigente campeón del mundo, algo que no ocurría desde la consagración en Qatar.

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Ese rendimiento no pasó desapercibido para Zambia, su próximo rival, que llega a Buenos Aires con la expectativa de aprovechar esas grietas. El conjunto africano siguió de cerca el partido del viernes y ya comenzó a trabajar sobre un plan para intentar sorprender a la Albiceleste.

“Vimos el partido y estamos analizando cómo jugarlo. Argentina es un equipo muy táctico, no corre demasiado, pero tiene grandes jugadores. Vamos a tener que dar el 200%”, aseguró Kingstone Mutandwa, delantero del SV Ried de Austria, en declaraciones a los canales oficiales de la federación zambiana.

La delegación africana arribó a la Argentina en simultáneo con el triunfo del equipo de Lionel Scaloni. Tras un extenso viaje desde Lusaka, que incluyó escalas en Addis Abeba, Uganda y San Pablo, el plantel se instaló en Buenos Aires y comenzó su preparación con entrenamientos nocturnos en instalaciones de Boca Juniors.

Entre los convocados también aparece Chanka Zimba, atacante del Inverness Caledonian Thistle de Escocia, quien vive su primera experiencia con la selección mayor. “Es un estadio increíble y quiero ser parte de este partido. Sabemos que tienen grandes jugadores, pero nosotros también podemos hacer daño. No hay mejor escenario que enfrentar al campeón del mundo”, sostuvo.

ZAMBIA-69be9ac6cfc0f La delegación africana arribó a la Argentina en simultáneo con el triunfo del equipo de Lionel Scaloni. El entrenador interino George Lwandamina, por su parte, puso el foco en la adaptación física del equipo: “Es importante que nos acostumbremos lo antes posible”, señaló en relación al jet lag. Zambia no atraviesa su mejor momento futbolístico. Acumula siete partidos sin triunfos —dos empates y cinco derrotas— desde su última victoria en octubre pasado ante Tanzania por las Eliminatorias africanas. En ese certamen finalizó cuarto con nueve puntos, muy lejos de Marruecos, que se quedó con el boleto al Mundial 2026. A pesar de no haber disputado nunca una Copa del Mundo, el equipo africano cuenta con antecedentes relevantes, como la consagración en la Copa África 2012, y presenta una nómina con futbolistas que militan en ligas europeas, asiáticas y africanas. En este contexto, el duelo en La Bombonera se presenta como una oportunidad para ambos: Argentina buscará reencontrarse con su mejor versión, mientras que Zambia intentará aprovechar cualquier debilidad para dar un golpe histórico ante el campeón del mundo.