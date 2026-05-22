BMO Field, la sede más chica del Mundial 2026 que tuvo que hacer remodelaciones a contrarreloj + Agregar ámbito en









El estadio ubicado en Toronto, Canadá, pasó de 30.000 asientos a 45.000 en menos de dos años para cumplir con la capacidad mínima requerida por la FIFA

El BMO Field pasará a llamarse Estadio Toronto en el Mundial 2026

El BMO Field, inaugurado en 2007, es la casa del Toronto FC de la Major League Soccer y uno de los dos estadios que aportará Canadá para este Mundial 2026. Aunque al principio estaba en dudas, por su poca capacidad de 30.000 personas, en 2024 se pusieron manos a la obra y en marzo de este año concluyeron con el aumento de más de 15.000 butacas. Esto no fue magia, sino que se construyó una tribuna temporal para poder cumplir con la regla de dimensiones mínimas de FIFA. En total, todas las renovaciones del estadio costaron unos u$s110 millones. Además, tendrán que cambiar su nombre por la regla Sitio Limpio establecida por el ente, y pasará a llamarse Estadio Toronto.

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Esta no fue la única remodelación en la historia del estadio, sino que en 2010, tres años después de su inauguración, se sacó el césped sintético y se reemplazó por el Kentucky Bluegrass, un césped natural premium con drenaje y calefacción subterránea para evitar congelamientos invernales que puedan ocasionar la suspensión de un partido.

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Cómo funciona en eventos de gran magnitud El BMO Field invirtió un total de u$s292,5 millones desde el día de su creación, y no fue en vano, debido a que tuvieron la posibilidad de hospedar varios eventos deportivos de alta atracción. Uno de ellos fue el recordado Mundial Sub-20 de 2007, en el que la Selección Argentina salió campeona por 2 a 1 contra República Checa, con goles de Sergio Agüero y Mauro Zárate, ante un estadio repleto de gente.

Además. también tuvo la posibilidad de recibir las finales de la MLS Cup en 2010, 2016 y 2017, esta última ganada por el equipo de la ciudad; partidos de la Copa de Oro de la CONCACAF en 2015 y 2023; el Mundial femenino Sub-20 de 2014; y el concierto de Genesis en 2007, que reunió a 28.000 fanáticos, siendo el primer y último show de una banda, o artista, en la historia del estadio.

image Los partidos que le tocará hospedar al BMO Field en el Mundial 2026 El estadio que cambiará de nombre durante los dos meses que transcurra la cita mundialista, albergará un partido de fase de grupos del dueño de casa, mientras que también lo hará para otros cuatro partidos de la misma instancia, y uno de dieciseisavos de final. Canadá Vs Bosnia y Herzegovina . Viernes 12 de junio a las 16 horas

. Viernes 12 de junio a las 16 horas Ghana Vs Panamá . Miércoles 17 de junio a las 20 horas

. Miércoles 17 de junio a las 20 horas Alemania Vs Costa de Marfil . Sábado 20 de junio a las 17 horas

. Sábado 20 de junio a las 17 horas Panamá vs Croacia . Martes 23 de junio a las 20 horas

. Martes 23 de junio a las 20 horas Senegal Vs Iraq . Viernes 26 de junio a las 16 horas

. Viernes 26 de junio a las 16 horas 16avos de Final. Jueves 2 de julio a las 22 horas