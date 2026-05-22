Luego del pitazo final en el partido entre Aston Villa y Friburgo en el que el conjunto inglés ganó por 3-0 y se coronó campeón de la Europa League, Emiliano “Dibu” Martínez encendió las alarmas de la Selección Argentina tras una declaración. El arquero anunció que se había roto un dedo de la mano a menos de un mes del debut en el Mundial 2026.
Emiliano Martínez encendió las alarmas en la Selección: se confirmó su lesión
El arquero tiene una fractura chica en su dedo anular y tendría 20 de días de recuperación. Se perderá los amistosos previos con Honduras e Islandia.
-
Récord imbatible: Dibu Martínez ganó todas las finales que disputó en su carrera
-
Alerta en la Selección: Dibu Martínez se rompió un dedo y Scaloni suma otra preocupación
“La verdad, es un orgullo. Sigo creciendo partido a partido. Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”, declaró el campeón del mundo con Argentina post partido.
El periodista especializado en la Selección Argentina, Gastón Edul, confirmó este viernes que Martínez tiene una fractura chica en su dedo anular y no necesita intervención quirúrgica. Tiene aproximadamente 20 días de recuperación, por lo que no va a jugar este domingo para el club de Birmingham que enfrentará al Manchester City en la Premier League.
Además, se perderá los amistosos que tiene programados la Albiceleste: con Honduras el 6 de junio en el estadio Kyle Field, en Texas y frente a Islandia, el 9 en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.
El arquero también afirmó: “Nunca había tenido una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”. A pesar de su dolencia física jugó todo el partido con un vendaje en la mano y consiguió una cifra perfecta. En todas las disputas por un título que jugó a nivel clubes y selección, 7 en total, nunca perdió.
El calendario de Argentina en el Mundial 2026
- 16 de junio – 22:00: Argentina vs. Argelia – Kansas City
- 22 de junio – 14:00: Argentina vs. Austria – Dallas
- 27 de junio – 23:00: Argentina vs. Jordania – Dallas