Emiliano Martínez encendió las alarmas en la Selección: se confirmó su lesión + Agregar ámbito en









El arquero tiene una fractura chica en su dedo anular y tendría 20 de días de recuperación. Se perderá los amistosos previos con Honduras e Islandia.

Emiliano "Dibu" Martínez se fracturó el dedo en el Estadio Besiktas de Estambul durante el precalentamiento previo a la final de la Europa League 2026. Instagram @emi_martinez26

Luego del pitazo final en el partido entre Aston Villa y Friburgo en el que el conjunto inglés ganó por 3-0 y se coronó campeón de la Europa League, Emiliano “Dibu” Martínez encendió las alarmas de la Selección Argentina tras una declaración. El arquero anunció que se había roto un dedo de la mano a menos de un mes del debut en el Mundial 2026.

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“La verdad, es un orgullo. Sigo creciendo partido a partido. Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor. Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”, declaró el campeón del mundo con Argentina post partido.

El periodista especializado en la Selección Argentina, Gastón Edul, confirmó este viernes que Martínez tiene una fractura chica en su dedo anular y no necesita intervención quirúrgica. Tiene aproximadamente 20 días de recuperación, por lo que no va a jugar este domingo para el club de Birmingham que enfrentará al Manchester City en la Premier League.

dibu martínez El arquero se perderá el partido del Aston Villa frente al Manchester City y los amistosos de la Selección Argentina frente a Honduras e Islandia, pero llegaría a tiempo para el Mundial 2026. Instagram @emi_martinez26

Además, se perderá los amistosos que tiene programados la Albiceleste: con Honduras el 6 de junio en el estadio Kyle Field, en Texas y frente a Islandia, el 9 en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.

El arquero también afirmó: “Nunca había tenido una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”. A pesar de su dolencia física jugó todo el partido con un vendaje en la mano y consiguió una cifra perfecta. En todas las disputas por un título que jugó a nivel clubes y selección, 7 en total, nunca perdió. El calendario de Argentina en el Mundial 2026 16 de junio – 22:00: Argentina vs. Argelia – Kansas City

Argentina vs. Argelia – Kansas City 22 de junio – 14:00: Argentina vs. Austria – Dallas

Argentina vs. Austria – Dallas 27 de junio – 23:00: Argentina vs. Jordania – Dallas