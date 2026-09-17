"¿Por qué no estar motivado?": la contundente respuesta de Marcelo Gallardo en su presentación como técnico de Ecuador + Agregar ámbito en









El entrenador argentino fue oficialmente presentado con la Tri y fue explícito sobre qué fue lo que lo motivó a aceptar el puesto. Además, confirmó que Matías Biscay no será parte de su cuerpo técnico.

Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo técnico de la Selección de Ecuador. @photoroco

Marcelo Gallardo fue presentado este jueves por la tarde como nuevo técnico de la Selección de Ecuador y en la rueda de prensa fue tajante con los medios del país que lo recibieron con los brazos abiertos.

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Una de las preguntas que respondió sin pelos en la lengua fue qué lo motivó a aceptar la oferta del seleccionado: “¿por qué no estar motivado ante una posibilidad de convocatoria de una selección que tiene materia prima futbolística para seguir siendo potenciada? Me estuve convenciendo de que era una gran oportunidad para seguir haciendo lo que estoy acostumbrado a hacer, pero en otra faceta. Me tiene con muchísimo entusiasmo y muchísima energía el saber quiénes son los jugadores que van a estar aptos para desarrollar su potencial al máximo”, aseguró.

Gallardo, con contrato en Ecuador hasta 2030. @FEFecuador El extécnico de River arribó al país sudamericano durante la mañana del jueves y ni bien tocar tierra firme fue directo a su presentación. En su último paso por el Millonario no coleccionó sus mejores resultados y decidió dar un paso al costado en marzo de este año. Luego de estar inactivo como entrenador y convertirse en panelista de ESPN para los partidos de la Selección argentina en el Mundial, el “Muñeco” resolvió que ya era hora de volver a dirigir.

Una de las principales consultas de los ecuatorianos fue saber que ideas iba a imponer como primera medida: “Si no hay idea, no hay nada. Si no hay estilo, no hay nada. Vamos a intentar imponer nuestra idea de defendernos con la pelota, pero también entendemos que los futbolistas van a poner el límite. Ecuador, con su calidad y materia prima, tiene el nivel para competirle a las mejores selecciones, solo hay que convencerlos. Hay que hacer un salto de calidad… y para eso vinimos a ayudar”, sentenció Gallardo.

El grato recibimiento de los ecuatorianos a Gallardo. @FEFecuador La primera gira del merlense será en Asia, cuando se enfrenten a Corea del Sur y a Japón, contra este último un mini torneo del que también participarán Nueva Zelanda y Panamá, por lo que si la Tri gana o pierde ante los anfitriones, tendrá que jugar la final o el tercer puesto contra alguna de las dos selecciones anteriormente mencionadas.

A qué se debe la ausencia de Biscay Otra de las incógnitas que mantuvo Gallardo hasta último momento fue el por qué Matías Biscay no iba a ser parte de su cuerpo técnico. Luego de varios rumores, confirmó los motivos de la ausencia de su asistente durante 12 años. “Matías Biscay no solo es un compañero, es un hermano. Fue una de las personas con las que inicié mi proceso en Nacional en 2014 y ahora no está con nosotros por una decisión personal. Por ahí en el futuro vuelve a ser parte”, confesó. Matías Biscay, la gran ausencia en el cuerpo técnico de Gallardo. Pese a no contar con una de sus manos derechas, el que sí estará es Hernán Buján, quien era el segundo asistente técnico pero ahora tomará el lugar de Biscay. Además, lo acompañarán Mariano Barnao (secretario técnico), Pablo Dolce, Marcelo Tulbovitz y Diego Gamalero (preparadores físicos), Alejandro Albornoz y Nahuel Hidalgo (videoanalistas), Juan Carlos Docabo (preparador de arqueros) y Franco Bombicino (área médica).