Leonardo Ponzio dejó de ser interino y seguirá como DT de River hasta 2027 + Agregar ámbito en









El entrenador firmó un contrato hasta agosto del próximo año después de comenzar su ciclo con tres triunfos consecutivos. El principal objetivo será clasificar al equipo a la Copa Libertadores.

Leonardo Ponzio firmó con River hasta agosto de 2027 después de comenzar su ciclo con tres victorias consecutivas.

River Plate formalizó la continuidad de Leonardo Ponzio como entrenador del plantel profesional y le extendió su contrato hasta agosto de 2027. De esta manera, el exmediocampista dejó atrás el interinato que había comenzado tras la salida de Eduardo Coudet.

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La decisión de la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo se produjo después del buen comienzo del equipo bajo la conducción del histórico capitán: consiguió tres victorias en igual cantidad de partidos y convirtió ocho goles.

Ponzio debutó con un triunfo por 3-2 frente a Banfield como visitante. Luego, River venció 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental y completó su inicio perfecto con una ajustada victoria por 2-1 ante Atlético Tucumán.

El contrato fue firmado después del segundo encuentro debido a que la reglamentación de la Asociación del Fútbol Argentino no permite que un técnico interino permanezca al frente de un equipo de Primera División durante más de dos partidos. El nuevo vínculo permitió que continuara en el banco ante el conjunto tucumano.

El desafío de clasificar a River a la Copa Libertadores Más allá de la exigencia reglamentaria, los resultados y la respuesta del plantel llevaron a la comisión directiva a sostener a Ponzio durante el resto de la temporada. El entrenador tendrá como principal desafío asegurar la presencia del club en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Los nueve puntos obtenidos desde su llegada le permitieron a River recuperarse en el Torneo Clausura. El conjunto de Núñez se ubica séptimo en la Zona B con 13 unidades, a cinco del líder, y volvió a instalarse entre los puestos que otorgan la clasificación a los octavos de final. La situación continúa siendo más ajustada en la tabla anual. River marcha sexto con 42 puntos y se encuentra a tres unidades del último lugar de acceso a la Libertadores, una competencia de la que no participó durante la actual temporada. Ponzio asumió en medio de un año deportivo complejo, marcado por los cambios de entrenador y las eliminaciones en las distintas competencias. Su inicio con puntaje ideal le permitió al equipo recuperar terreno y convenció a la dirigencia de darle continuidad, aunque deberá sostener la recuperación durante las fechas restantes.