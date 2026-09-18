Messi sorprendió con un video para los atletas argentinos de los Juegos Suramericanos + Agregar ámbito en









El ídolo de la Selección Argentina le brindó su apoyo a los deportistas que representan al país en la competencia que se desarrolla en Santa Fe.

Messi sorprendió con un video para los atletas argentinos de los Juegos Suramericanos: "Todo lo mejor"

Lionel Messi saludó a los atletas argentinos que están compitiendo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, representando al país. El astro de la Selección argentina felicitó a los atletas por lo logrado hasta ahora.

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"Hola a todos, quería mandarles un saludo grande a todos los que participan de los Juegos Suramericanos. A los que ya compitieron, felicitar a todos los que lo hicieron, a los que ganaron medallas", comenzó su mensaje Messi.

Por otro lado, en un video publicado en las redes sociales oficiales de los Juegos Suramericanos 2026, afirmó: "Quiero desearle mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron, que lo harán recién ahora. Desearles todo lo mejor y mandarles un abrazo grande".

El saludo de Leo Messi a los participantes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.https://t.co/ASi4qayayS pic.twitter.com/k6FGpmN8Rr — Corta (@somoscorta) September 17, 2026 Lionel Messi viene de ganar la Campeones Cup con el Inter Miami, tras imponerse 2 a 0 al Cruz Azul de México en la final. El astro argentino convirtió un gol y brindó una asistencia.

En tanto, la delegación argentina se ubica segunda en el medallero de los Juegos Suramericanos. Brasil lidera el ranking con un total de 117 preseas (41 doradas, 43 plateadas y 33 de bronce).

Por su parte, Argentina suma 101 medallas hasta el momento, con 31 oros, 28 platas y 42 bronces. En la jornada del jueves 17 de septiembre, Santino Menín y Rodrigo Enríquez conquistaron el oro en remo, categoría doble peso ligero masculino. Por otro lado, Fernanda Russo conquistó la dorada en tiro rifle de aire.

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