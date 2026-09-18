Kylian Mbappé dejó Nike y fichó por On: el papel clave de Thierry Henry en el acuerdo

El delantero del Real Madrid terminó una relación que mantenía con la marca estadounidense desde su infancia y se convirtió en embajador global de la firma suiza. Además, el francés tendrá participación en el desarrollo de nuevos productos para el fútbol.

Kylian Mbappé protagonizó un importante cambio fuera de las canchas . El futbolista del Real Madrid anunció su incorporación a On , que pasará a ser su nuevo proveedor técnico después de que finalizara su contrato con Nike , marca con la que estuvo vinculado desde las categorías inferiores.

El delantero también se convirtió en embajador global de la compañía suiza y tendrá un papel activo en el desembarco de la empresa en el fútbol profesional.

"Sigo soñando con jugar al fútbol. Puede sorprender, viniendo de alguien cuyo trabajo es jugar. Pero es verdad. Sigo soñando jugar con mis amigos, hasta el anochecer , hasta la cena, sólo porque era un juego, antes de que se pudiera convertir en profesión. He perseguido este sueño desde siempre, y me ha llevado a uno de los mayores cambios en mi vida. Ahora estoy rodeado de innovadores que sueñan lo mismo que yo", expresó Mbappé al anunciar el acuerdo.

"Llevar el pie tan cerca como sea posible a la pelota. Llevar a la gente tan cerca como sea posible al deporte. Llevar al mundo tan cerca como sea posible al juego. Supongo que así son los sueños que se niegan a cambiar . Suelen ser los que lo cambian todo", agregó.

El capitán de la selección francesa trabajó con Nike desde que era niño. Sin embargo, su contrato terminó en 2026 y decidió no renovarlo para sumarse a una compañía más joven en la que tendrá mayor participación en las decisiones relacionadas con el producto.

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"Lo que me atrajo a On fue la oportunidad de construir algo enteramente nuevo juntos que dé forma al juego del mañana. Quiero aportar mi experiencia y perspectiva a lo que creemos, impulsar lo que se considera posible a través de la innovación, y mantenerme fiel a la alegría del fútbol. Tenemos un sueño compartido, y esto es solo el principio", sentenció el francés, según declaraciones recogidas por On.

La compañía anticipó que Mbappé estará "en el corazón de la trayectoria de On en el fútbol" y participará directamente del proceso de creación y evaluación de los futuros productos de la marca.

Según explicó la empresa, el delantero "aportará su lectura del juego, forjada en el más alto nivel y respaldada por estadísticas extraordinarias", para "trabajar directamente con los equipos de producto de On, integrando su perspectiva de élite en el desarrollo y prueba del calzado y el equipamiento de fútbol futuro".

Thierry Henry, una pieza clave en la llegada del francés

La presencia de Thierry Henry tuvo influencia en la decisión de Mbappé. El histórico delantero francés se desempeña como director de fútbol de On, una función en la que trabajó en secreto desde finales de 2025.

"Jugará un rol central en el desarrollo estratégico de On Football, desde las relaciones entre producto y atletas hasta cómo On afronta la cultura y el futuro del deporte", afirmó la compañía sobre Henry.

Su incorporación forma parte de la estrategia de la empresa para ingresar en un mercado en el que hasta ahora no tenía presencia significativa. La llegada de Mbappé representa, en ese sentido, el primer gran movimiento de On dentro del mundo del fútbol.

On busca desembarcar en el fútbol con nuevas botas

Fundada en los Alpes suizos en 2010, On nació con el objetivo de desarrollar nuevas tecnologías para las zapatillas de running y posteriormente amplió su presencia dentro del mercado deportivo.

Ahora, la compañía pretende trasladar parte de esa experiencia al fútbol. Entre sus planes aparece la utilización de la tecnología LightSpray para desarrollar "unas botas ultraprecisas para mujer y para hombre que se adapten al pie como una segunda piel".

La estrategia contempla además trabajar con un grupo reducido de futbolistas profesionales que puedan participar en el diseño y perfeccionamiento de los nuevos productos.

On aseguró que pretende "trabajar de cerca con una selección muy exclusiva de jugadores de élite para repensar el producto según las demandas del juego al mismo tiempo que se aporta una nueva energía a la cultura que lo rodea - que el deporte es más bonito cuando te centras en la simple alegría de jugar, aumentada por la innovación en el producto y las conexiones significativas con comunidades en todo el mundo".

Con Mbappé como principal figura y Henry al frente de la estrategia futbolística, On inició así su desembarco en el fútbol con el objetivo de competir en un mercado dominado históricamente por las grandes marcas de indumentaria deportiva.