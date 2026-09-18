El nuevo entrenador de la selección francesa hará cambios y limitará el acceso de la prensa para bajar exposición pública de los futbolistas y su tradicional "desfile de moda".

Zidane aplica mano dura y limitará el "desfile de moda" de los jugadores de la Selección de Francia

En el inicio de su ciclo como nuevo entrenador de la Selección de Francia , el histórico Zinedine Zidane aplicará mano dura para cambiar ciertas tradiciones que no le gusta, en la búsqueda de bajar la exposición pública.

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Zidane pretende modificar la manera en la que se desarrollan las concentraciones y una de las primeras medidas es la exposición de los futbolistas ante la prensa. De este modo, no habrá más “desfiles de moda” por parte de los jugadores en sus arribos al predio de entrenamiento.

La llegada de los futbolistas convocados a Clairefontaine se había convertido en una de las secuencias más difundidas de cada concentración por sus extravagantes vestimentas .

Según informó RMC Sport, los periodistas no podrán ingresar con sus propias cámaras y la cobertura audiovisual quedará a cargo de los equipos de la federación.

La entidad difundirá las imágenes oficiales de la convocatoria, en una modalidad que reducirá la presencia de las cadenas y medios gráficos en el lugar.

También habrá restricciones para las entrevistas individuales. Durante esta primera concentración, los futbolistas no darán notas a los medios, una medida que busca otorgar tiempo de adaptación al plantel y al nuevo grupo de trabajo.

El seleccionado francés mantendrá, de todos modos, las conferencias de prensa diarias con jugadores, una práctica que ya estaba instalada en los últimos años.

El debut de "Zizou" será el próximo 25 de septiembre ante Turquía, como visitante; el segundo partido lo jugará el 28 contra Bélgica también afuera de su casa. El 2 de octubre recibirá a Italia y el cuarto partido, también de local, será ante Bélgica.

Qué dijo Zidane en su presentación como DT de Francia

“Tuve propuestas durante estos cuatro o cinco años para dirigir clubes, pero las rechacé a todas por la selección de Francia”, reveló Zidane, quien calificó el puesto como “un sueño”.

El excapitán "galo" quedó para siempre en la historia del fútbol francés como la figura del equipo que ganó el primer Mundial del país en 1998.