De los u$s30 millones que ganó París a los u$s40.600 millones que espera mover Los Ángeles 2028

París 2024 mostró que el negocio va mucho más allá del balance del comité organizador: turismo, infraestructura y actividad empresarial multiplicaron el impacto, mientras la próxima edición apuesta a un modelo con fuerte participación privada y un derrame laboral sobre el sur de California.

Un estudio de LAEDC estima que la preparación y celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 generará entre u$s20.500 y u$s40.600 millones de actividad económica en la ciudad y su entorno.

Los Juegos Olímpicos dejaron de ser solamente una competencia deportiva para convertirse en un gigantesco proyecto de inversión, turismo, infraestructura y generación de empleo. La comparación entre París 2024 y Los Ángeles 2028 muestra dos modelos diferentes: mientras la capital francesa consiguió cerrar las cuentas de su comité organizador con un excedente, la ciudad estadounidense apunta a convertir el evento en un motor de actividad económica regional de decenas de miles de millones de dólares.

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París 2024 terminó con un superávit de aproximadamente u$s30 millones , sobre ingresos equivalentes a unos u$s5.010 millones y gastos por alrededor de u$s4.980 millones . Además, la organización informó que vendió 12,1 millones de entradas entre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, una cifra récord para una edición olímpica.

Pero esos u$s30 millones representan solamente el resultado financiero del comité organizador. El impacto económico de París fue mucho mayor.

Un estudio del Centre de Droit et d'Économie du Sport había estimado que París 2024 podía generar entre u$s7.500 millones y u$s12.400 millones de impacto económico sobre la región de Île-de-France a lo largo de todo el ciclo olímpico, incluyendo organización, construcción y turismo. El escenario central se ubicó en torno a u$s10.000 millones .

En materia laboral, el Gobierno francés estimó que los Juegos permitirían la creación de aproximadamente 60.000 empleos en Francia, además de facilitar la incorporación de más de 4.000 personas alejadas del mercado laboral a proyectos vinculados con el evento.

El efecto también apareció en la actividad económica durante la competencia. El Banco de Francia calculó que los Juegos aportaron aproximadamente 0,25 punto porcentual al crecimiento del PIB francés durante el tercer trimestre de 2024, impulsados principalmente por la venta de entradas y los derechos televisivos. El organismo remarcó, sin embargo, que se trató de un efecto transitorio.

Los Ángeles mira mucho más alto

Con ese antecedente, Los Ángeles prepara su propia ecuación económica. Un nuevo estudio de la Los Angeles County Economic Development Corporation (LAEDC) calcula que la planificación, preparación y celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 podría generar entre u$s20.500 millones y u$s40.600 millones de actividad económica en el área metropolitana.

El mismo informe estima que LA28 podría sostener entre 126.000 y 224.000 empleos en el área de Greater Los Angeles. La cifra incluye puestos en construcción, transporte, hotelería, gastronomía, seguridad, servicios administrativos y otras actividades relacionadas con el evento.

El alcance geográfico es importante: el cálculo comprende el área metropolitana y el sur de California, por lo que no se trata solamente de la actividad generada dentro de los límites de la ciudad de Los Ángeles.

Una de las características más llamativas del pronóstico es la composición del empleo. Según el análisis difundido sobre el estudio, aproximadamente 79% de los puestos de trabajo estimados no requerirían un título universitario, con oportunidades para conductores, trabajadores de la construcción, personal de seguridad y otros oficios.

Se destinará u$s8.350 millones para infraestructura

El principal componente individual del impacto económico de LA28 será la inversión vinculada con infraestructura.

El estudio de LAEDC calcula aproximadamente u$s8.350 millones en inversiones aceleradas o realizadas en relación con los Juegos, destinadas a transporte, aeropuertos, movilidad, accesibilidad y actualización de instalaciones.

Aquí aparece una diferencia fundamental con otras ediciones olímpicas. Los Ángeles eligió un modelo basado en la utilización de instalaciones deportivas existentes y estructuras temporales, evitando la construcción de grandes estadios permanentes exclusivamente para los Juegos.

El presupuesto oficial de LA28 fue actualizado a u$s7.260 millones en 2026. El esquema contempla que la organización sea financiada principalmente mediante ingresos privados, entre ellos patrocinadores, venta de entradas, hospitalidad, licencias y aportes del Comité Olímpico Internacional.

Esto genera una particularidad financiera: los u$s7.260 millones de presupuesto de los Juegos y los u$s20.500 millones a u$s40.600 millones de impacto económico regional no representan la misma variable.

El primer número corresponde al presupuesto operativo del evento, mientras que el segundo mide la actividad económica que el proyecto puede generar en la región.

Dos millones de visitantes y hasta u$s4.300 millones en turismo

El turismo será otro de los grandes motores de LA28. LAEDC estima que alrededor de 2 millones de personas viajarán a Los Ángeles durante los Juegos y que esos visitantes podrían generar entre u$s1.600 millones y u$s4.300 millones de gasto turístico solamente en el condado de Los Ángeles.

Ese dinero se distribuirá entre hoteles, restaurantes, transporte, entretenimiento, comercios y servicios vinculados con el turismo.

La comparación con París muestra la importancia de este componente. Durante los Juegos de 2024, la capital francesa registró un fuerte incremento en la actividad turística y hotelera, con un aumento promedio del 16% en las pernoctaciones en las ciudades anfitrionas.

El turismo se convierte así en uno de los canales más importantes para transformar el espectáculo deportivo en ingresos para empresas locales.

La preparación y celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 podría generar entrer de u$s20.500 millones a u$s40.600 millones en el área metropolitana de la ciudad, según un estudio de Los Angeles County X

Hasta u$s5.900 millones en impuestos

El impacto de Los Ángeles tampoco se limitaría a las empresas. El estudio de LAEDC proyecta que la actividad asociada con los Juegos podría generar entre u$s5.100 millones y u$s5.900 millones en recaudación fiscal para los distintos niveles de gobierno: federal, estatal y local.

Es una diferencia importante respecto del resultado de París. El comité organizador francés terminó con un excedente de unos u$s30 millones, pero el Estado tuvo que afrontar gastos adicionales que no aparecen dentro de las cuentas del comité.

La seguridad de París 2024, por ejemplo, representó un gasto público estimado en alrededor de u$s1.100 millones, mientras que otros costos relacionados con transporte e infraestructura también fueron absorbidos por las administraciones públicas.

Por eso, en el análisis económico de unos Juegos Olímpicos hay que separar tres cuentas: la del comité organizador, la de las administraciones públicas y la del impacto económico sobre empresas, trabajadores y consumidores.

El negocio corporativo detrás de LA28

Los Ángeles también busca diferenciarse por su estructura financiera. LA28 es una organización privada sin fines de lucro y apunta a financiar los Juegos principalmente mediante patrocinios corporativos, venta de entradas, hospitalidad, licencias y aportes del COI.

El comité fijó una meta de aproximadamente u$s2.520 millones en patrocinios corporativos domésticos y posteriormente informó avances importantes en la captación de sponsors.

El modelo comercial se apoya en compañías de sectores como tecnología, automóviles, bebidas, servicios financieros, entretenimiento y telecomunicaciones, que buscan asociar sus marcas con uno de los acontecimientos deportivos de mayor audiencia mundial.

Además, LA28 estableció una política para que 75% del gasto direccionable en adquisiciones quede en empresas de la región de Greater Los Angeles y 25% sea destinado a pequeñas empresas.

La estrategia apunta a que una parte significativa del dinero olímpico permanezca dentro del tejido empresarial local y genere contratos para proveedores de servicios profesionales, construcción, tecnología, transporte, hotelería, gastronomía, producción de eventos y entretenimiento.

París dejó una lección y Los Ángeles busca multiplicarla

La experiencia de París demuestra que el resultado de unos Juegos no puede medirse solamente por el balance del comité organizador. Los u$s30 millones de excedente fueron positivos para las cuentas del evento, pero representan una fracción mínima frente a los miles de millones de dólares de actividad económica, turismo, infraestructura y empleo asociados con el proyecto.

Los Ángeles parte de una escala diferente. Su escenario máximo contempla u$s40.600 millones de actividad económica, 224.000 empleos, hasta u$s5.900 millones de ingresos fiscales y hasta u$s4.300 millones de gasto turístico.

Incluso el escenario más conservador -u$s20.500 millones de actividad y 126.000 empleos- supone una inyección de enorme magnitud para la economía regional.

La gran apuesta de LA28 será convertir cuatro semanas de competencia deportiva en un proyecto económico de varios años: infraestructura, empleo, turismo, contratos empresariales, patrocinio, consumo y desarrollo de proveedores locales.

París mostró que los Juegos pueden cerrar con números azules. Los Ángeles apuesta a que el verdadero negocio olímpico no esté solamente en las cuentas del evento, sino en todo lo que se mueve alrededor de él.