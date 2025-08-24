Racing sufrió una dura goleada por 4-1 como visitante ante Argentinos Juniors, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Diego Armando Maradona.
Argentinos goleó a Racing, que se hunde en el torneo local
La Academia sufrió una contundente goleada por 4-1 por la sexta fecha de la Zona A del campeonato local.
-
Mastantuono tuvo su primer partido como titular en el Real Madrid en la victoria ante el Oviedo
-
Periodista felicitó al capitán del Werder Bremen tras perder por goleada
Tomás Conechny había logrado adelantar a La Academia, a los 25 minutos del primer tiempo, pero rápidamente Alan Lescano marcó el tanto del empate, a los 28’ del mismo periodo.
En tanto, Hernán López Muñoz y Matías Giménez sentenciaron el triunfo para el cuadro de la Paternal, a los 6’ y 15 minutos del complemento, respectivamente.
Datos del encuentro
- Torneo Clausura
- Fecha 6
- Argentinos Juniors – Racing
- Estadio: Diego Armando Maradona
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Fabricio Llobet
Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Erik Godoy, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Joaquín Gho, Juan José Cardozo, Nicolás Oroz, Alan Lescano; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Balboa o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
- Temas
- Argentinos Juniors
- Racing
Dejá tu comentario