24 de agosto 2025 - 08:56

Grave accidente en el MotoGP en Hungría: Pedro Acosta se salió de control, su moto voló por el aire e impactó en un camarógrafo

La unidad del español Pedro Acosta se salió de control en la pista y salió eyectada contra un trabajador de la transmisión oficial, que reaccionó y se salvó de milagro.

El español Pedro Acosta protagonizó un brutal accidente en el MotoGP

El hecho sucedió en la curva 8 del circuito Balaton Park a falta de 12 minutos para el cierre de la Q2 previa a la carrera Sprint ganada por el multicampeón Marc Márquez. El piloto de Red Bull KTM Factory Racing buscaba su mejor vuelta cuando su moto derrapó por la leca, tomó una altura insólita y se fue contra un andamio donde se ubicaba uno de los camarógrafos de la transmisión oficial, que tuvo una milagrosa reacción para evitar que lo impactara.

“¡Nuestro camarógrafo, Joao, evitando el impacto de la moto de Pedro Acosta es probablemente el vídeo más impactante que verás hoy! ¡Nos alegra mucho ver que está bien!”, escribió la cuenta oficial de MotoGP en X . El piloto español de 21 años, que corre en la máxima categoría desde 2024, también salió ileso del incidente, pero sufrió con la unidad, ya que terminó la Sprint en la 17ª colocación.

Mirá el increíble accidente de Pedro Acosta en el MotoGP en Hungría

Según informó el portal El Confidencial, Acosta ingresó a gran velocidad en la octava curva, muy pegado al borde. La suspensión no logró responder al cambio de superficie y, en cuestión de segundos, perdió el control de la moto.

El rodado se deslizó sobre la grava, se levantó del suelo y, al estrellarse contra la barrera de neumáticos, salió disparado varios metros hacia arriba. En ese momento impactó contra la cámara de un operador que registraba la sesión desde un andamio.

El trabajador, que se salvó de milagro, logró sostener su equipo a pesar del violento choque. Finalmente, la moto, de considerable peso, rebotó y terminó detenida a un costado de la pista.

Acosta ingresó a gran velocidad en la octava curva, muy pegado al borde. La suspensión no logró responder al cambio de superficie y, en cuestión de segundos, perdió el control de la moto.

