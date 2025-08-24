Franco Mastantuono tuvo su primer partido como titular en el Real Madrid en la victoria ante el Oviedo







El argentino se mostró activo en ataque, con buenas asociaciones y generando oportunidades. Salió reemplazado a los 62 minutos.

Franco Mastantuono jugó como titular en la victoria del Real Madrid.

En apenas el segundo partido de la temporada, el argentino de 18 años Franco Mastantuono se ganó la titularidad en el Real Madrid, que venció al Real Oviedo por 3-0. El exdelantero de River Plate jugó hasta los 62 minutos y tuvo un buen desempeño en ataque, aunque no logró generar grandes desequilibrios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El joven argentino comenzó tirado por derecha pero luego tuvo buenas apariciones mostrándose por el medio, siempre cerca del área, para lograr oportunidades. Sus mejores asociaciones estuvieron con el turco Arda Güler.

En el primer tiempo, tuvo un disparo al arco, buscó concretar una jugada individual con un caño al defensor, tuvo un gran ingreso al área que terminó en un reclamo de penal y llegó con lo justo para definir un centro de Güler que se fue apenas al lado del palo.

Mastantuono no tuvo participación aunque acompañó la jugada del primer gol de Kylian Mbappé, quien recibió de espaldas, giró y definió cruzado a la perfección para dejar sin posibilidades al arquero a los 37 minutos, tras una recuperación de Tchouaméni en la mitad de la cancha.

Tras la salida de Franco Mastantuono, el Real Madrid selló la victoria ante el Oviedo En el segundo tiempo, la participación del exRiver se mantuvo en la misma sintonía y a sobre 62 minutos, Xabi Alonso decidió reemplazarlo para darle lugar a Brahim Díaz.

Aunque el Real Madrid estuvo todo el tiempo en control del juego, recién a los 82 minutos logró ampliar la ventaja en el marcador con otro gol de Mbappé, que definió de forma similar que en el primer tiempo. Sobre el final, con el encuentro partido, el brasilero Vinicius Jr., quien entró desde el banco de suplentes a los 63 minutos en reemplazo de Rodrygo, selló la victoria del Merengue con otro gran gol a los 93 minutos.