El ugandés Jacob Kiplimo ganó la Media Maratón de Buenos Aires y Florencia Borelli redujo la mejor marca sudamericana







Con más de 27 mil corredores, la Media Maratón de Buenos Aires 2025 reunió a la élite del atletismo internacional y dejó récords históricos en la ciudad.

Jacob Kiplimo 🇺🇬 es el ganador del 21K de Buenos Aires.

Más de 27 mil atletas se presentaron este domingo 24 de agosto para correr la Media Maratón de Buenos Aires 2025, que tuvo como punto de largada y llegada la intersección de Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo. La prueba comenzó a las 8 y volvió a consolidarse como uno de los eventos más destacados del calendario deportivo argentino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los preparativos comenzaron el sábado con cortes de tránsito en varias calles de la ciudad para dar paso al recorrido de 21 kilómetros. La carrera atravesó zonas históricas como Monserrat, Microcentro, Retiro, Recoleta y Palermo, convocando a corredores locales y extranjeros que transformaron la capital en un escenario deportivo de primer nivel.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maraton de Buenos Aires (@maratondebuenosaires) La Media Maratón porteña es considerada la más multitudinaria del país y cuenta con representantes de todas las provincias, además de un gran número de atletas internacionales. El evento integra el Campeonato Argentino de Medio Maratón y forma parte del calendario de la World Athletics como Label Race, lo que la ubica entre las diez mejores pruebas de su tipo en el mundo.

Récords y protagonistas de la jornada El gran protagonista fue el ugandés Jacob Kiplimo, quien volvió a quedarse con el primer puesto y estableció un nuevo récord del circuito al cruzar la meta en 58 minutos y 29 segundos. En la categoría femenina, la marplatense Florencia Borelli hizo historia al registrar 1 hora, 9 minutos y 21 segundos, logrando así reducir la mejor marca sudamericana.

Por su parte, Laureano Rosas fue el primer argentino en llegar a la meta, sumándose a los nombres destacados de una jornada que ya quedó marcada en la historia del atletismo nacional.

Florencia-Borelli El recorrido de la Media Maratón El circuito comenzó en Dorrego y Alcorta, siguió por 9 de Julio e Independencia, atravesó el microcentro y culminó en los bosques de Palermo, coincidiendo con el punto de largada. Durante el fin de semana se dispusieron cortes totales y parciales en arterias clave como Figueroa Alcorta, Avenida del Libertador, 9 de Julio, Paseo Colón, Independencia y Corrientes, entre otras. El operativo se extendió desde el sábado 23 de agosto a las 14 hasta el domingo 24 a las 12, acompañando el paso de los corredores. Noticia en desarrollo.-