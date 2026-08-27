Las dos opciones que le quedan a River para clasificar a la Libertadores 2027 + Agregar ámbito en









El Millonario fue eliminado en octavos de final de la Sudamericana y se le redujeron las oportunidades para clasificar al máximo torneo continental de la Conmebol de 2027.

Eliminado de la Copa Sudamericana, a River le quedan solo dos caminos para poder jugar la Libertadores 2027. IA

River quedó eliminado de la Copa Sudamericana al caer ante Independiente Santa Fe y no solo sufrió un nuevo revés deportivo, sino que perdió además una de las posibilidades que tenía para seguir intentando clasificar a la Libertadores del año próximo.

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La clasificación al máximo certamen continental se escapó en la final del Torneo Apertura contra Belgrano, por lo que este escenario pudo no haber existido desde hace meses. Después, el Millonario se quedó afuera de la Copa Argentina tras caer por 3 a 1 frente a un Aldosivi que en el año solamente ganó ese partido. Con esas dos chances desperdiciadas anteriormente, ahora se suma la dura derrota ante los colombianos que avanzaron y se cruzarán en cuartos a Vasco Da Gama.

Ahora, los dos únicos caminos que tiene para clasificar a la Libertadores 2027 son salir campeón del Clausura, terminar entre los tres primeros puestos de la tabla anual del campeonato argentino o finalizar en el 4° lugar, siempre y cuando se libere el cupo si uno de los tres primeros resulta campeón..

Sin embargo, la realidad indica que actualmente está muy lejos de poder alcanzar las posiciones que lo clasifican. El arranque del Torneo Clausura agravó el panorama con cuatro derrotas consecutivas. Pese a que cortó la racha negativa con un triunfo ante Argentinos Juniors, el reciente empate 2-2 ante Vélez en el Monumental, tras ir ganando 2-0, volvió a relegar al equipo en la clasificación acumulada.

River se ubica en el 11° puesto en la Tabla Anual, a siete puntos de Vélez, quien hasta ahora es el último de los que está clasificando a Libertadores. La diferencia que lo separa del equipo de Liniers no es solo el único problema, sino que en el medio hay ocho equipos y restan solo diez fechas.

Alcanzar ese tercer puesto en el acumulado no es el único camino que le queda, la otra posibilidad es coronarse campeón del Clausura pero, para eso, deberá terminar entre los ocho mejores de la Zona B y comenzar su camino en los playoffs. Hoy por hoy, está en el puesto 14 de 16 y a cinco puntos del octavo. Pasó la #Fecha6 del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026 y así quedó la Tabla General de la #LPF pic.twitter.com/WUxKu42K74 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 25, 2026