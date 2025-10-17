River visita a Talleres en Córdoba este sábado: horario, TV y formaciones







El "Millonario", que viene arrastrando derrotas y flojas presentaciones, tendrá una visita de riesgo este sábado a la noche en Córdoba, frente a Talleres.

River, que atraviesa un flojísimo momento luego de perder seis de sus últimos siete partidos, tendrá una visita de riesgo este sábado ante Talleres de Córdoba por la 13ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El Millonario llega a este encuentro en un duro momento, ya que perdió en seis de sus últimas siete presentaciones, por lo que su director técnico Marcelo Gallardo está en la cuerda floja.

En el Torneo Clausura cayó en sus últimas cuatro presentaciones, mientras que perdió tanto en la ida como en la vuelta de la serie de cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil. Su único triunfo fue contra Racing, en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Esta seguidilla de derrotas provocó que el equipo “Millonario” cayera a la quinta posición en la Zona B, luego de lo que había sido su gran arranque de torneo. Además, está tercero en la tabla anual, aunque si bien está en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026, no puede seguir dejando puntos en el camino.

Talleres, por su parte, está en plena lucha por la permanencia. El equipo cordobés, que acumula cinco partidos sin perder en el Torneo Clausura, tiene 27 puntos en la tabla anual, aunque está muy cerca de Aldosivi y San Martín de San Juan, que son los equipos que estarían perdiendo la categoría.

A qué hora juegan Talleres vs River Hora: 20:30. Por dónde ver Talleres vs River TV: TNT Sports Premium Formaciones Talleres (C): Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Rick, Federico Girotti y Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez. River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Milton Casco o Matías Galarza Fonda; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo. Estadio: Mario Alberto Kempes Árbitro: Ariel Penel VAR: Adrián Franklin