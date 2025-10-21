Airbag anunció un nuevo show en River Plate: cuándo y dónde conseguir las entradas







La banda suma una nueva fecha que la consolida como una de las más convocantes del momento, tras reunir a más de 350.000 personas en Latinoamérica y España.

Los hermanos Sardelli vuelven a River Plate.

Airbag volvió a sorprender anunciando su clásico cierre de año, una cita que nunca falta en la agenda de los hermanos Sardelli y su público. Este 2025, el ritual alcanza su punto más alto en el Estadio Monumental, el 17 de diciembre.

Fieles a su tradición, los Sardelli coronarán el año con un show demoledor, cargado de rock, energía y emoción, en una noche que promete ser inolvidable.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Airbag en River Plate Las entradas estarán disponibles a través de allaccess.com desde el día jueves 23 de octubre a las 12hs con preventa Santander y en venta general a partir del viernes 24 a las 12hs con todos los medios de pago.

Airbag culmina un gran año, marcando sold outs en todas sus presentaciones en Latinoamérica y España, convocando a miles de personas. Una gira arrolladora que anticipa la potencia de lo que será su cuarto estadio River del año, con el que la banda despedirá un 2025 monumental.

Como una de las bandas argentinas con más presentaciones en River en un mismo año —y demostrando que el rock está más vivo que nunca—, Airbag se subirá por cuarta vez al escenario del Monumental para dar vida a una nueva ceremonia que quedará marcada a fuego en su historia.

Las últimas citas reunieron a más de 200.000 personas impactadas con un espectáculo imponente, donde la pasión y una puesta en escena arrolladora colmaron cada rincón del Monumental. Ahora, regresan con un capítulo más, otra noche destinada a seguir sorprendiendo y celebrando un año histórico. Este 2025 es el año de “El Club de la Pelea – I”, el octavo álbum que demuestra la madurez y fuerza indomable de una banda que nunca se detiene. Sin dudas, “El Club de la Pelea” es uno de los discos del año, con canciones que ya se volvieron himnos y muestran la evolución constante del grupo. Tras agotar entradas en ciudades clave del interior argentino y brindar shows inolvidables, Airbag reafirma su lugar como una de las más grandes bandas del rock nacional.