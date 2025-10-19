River se reencontró con el triunfo en Córdoba ante Talleres







El Millonario volvió a sonreír tras la victoria por 2-0 sobre el Matador. Con esta victoria, ascendió al cuarto puesto de la Zona B con 21 puntos.

Montiel abrió la cuenta para el Millonario Foto: River

River Plate volvió a festejar después de una racha adversa que lo tenía a maltraer. En el estadio Mario Alberto Kempes, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo derrotó 2-0 a Talleres con goles de Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza, poniendo fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura.

El triunfo significó mucho más que tres puntos: fue un respiro futbolístico y anímico para un plantel que necesitaba recuperar confianza.

River se reencontró con el triunfo en Córdoba Con esta victoria, el Millonario ascendió al cuarto puesto de la Zona B con 21 puntos, y se afianza como escolta de Rosario Central en la Tabla Anual, dentro de los puestos de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores.

Talleres, por su parte, no logra levantar cabeza. El conjunto cordobés suma 14 unidades y se ubica en el puesto 11, a solo un punto del último clasificado a octavos.

En la tabla general, se mantiene tres puntos por encima de Aldosivi, todavía en la lucha por escapar del descenso.