Así están hoy los octavos de final del Torneo Clausura 2025, a tres fechas de la final







Con la ausencia de Independiente y Racing, más un cruce Boca-San Lorenzo, así quedarían los playoffs por el momento.

La primera fase del Torneo Clausura entró en la recta final y ya comenzaron a palpitarse varios de los encuentros que podrían darse en los octavos de final con tres jornadas por delante en el campeonato.

La victoria de este lunes de Boca sobre Barracas Central por 3-1, correspondiente a un duelo postergado tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, situó a todos los equipos con la misma cantidad de partidos disputados.

En tanto, solamente restan nueve puntos en juego para conocer definitivamente como serán los cruces en los Playoffs del certamen, con la posibilidad de poder presenciar un choque entre Boca y San Lorenzo como el más destacado.

Los ocho clasificados de la Zona A hoy serían Central Córdoba, Estudiantes, el Xeneize, Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Belgrano y Tigre. Mientras que en el Zona B serían Deportivo Riestra, Rosario Central, Lanús y Vélez, quienes ya aseguraron su lugar en los octavos de final, y River, San Lorenzo, San Martín (SJ) y Atlético Tucumán como los restantes.

No obstante, cabe destacar que en caso de que alguno de los clasificados a la siguiente instancia del Torneo Clausura pierda la categoría -San Martín (SJ) se encuentra penúltimo tanto en la tabla de promedios como en la anual- dicho equipo no podrá disputarlos y será el noveno de la zona quien ocupe su lugar.

Si bien la localía se definirá al igual que en el Torneo Apertura (los cruces de octavos, cuartos y semis se jugarán en el estadio del mejor clasificado), habrá una diferencia con respecto a la competición llevada a cabo en el primer semestre del año. En caso de igualdad en los noventa minutos existirá el tiempo extra y, de persistir el empate, el vencedor se decidirá en tanda de penales. Así serían hoy los cruces de octavos de final del Clausura 2025 Llave 1 Central Córdoba (1° Zona A) vs. Atlético Tucumán (8° Zona B)

Rosario Central (4° B) vs. Defensa y Justicia (5° A)

Lanús (2° B) vs. Belgrano (7° A)

Boca (3° A) vs. San Lorenzo (6° B) Llave 2 Deportivo Riestra (1° B) vs. Tigre (8° A)

Unión de Santa Fe (4° A) vs. River (5° B)

Estudiantes (2° A) vs. San Martín (SJ) (7° B)

Vélez (3° B) vs. Argentinos Juniors (6° A)

