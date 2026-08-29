Mourinho eligió a Mbappé para el Balón de Oro 2026 y explicó por qué lo considera el mejor del mundo

El entrenador portugués respaldó públicamente al francés. Sostuvo que el premio debe reconocer al futbolista más destacado a nivel individual y no quedar condicionado por quién conquistó el Mundial o la Champions League.

El entrenador portugués del Real Madrid, José Mourinho , se metió de lleno este sábado en la discusión por el Balón de Oro 2026 y posicionó a Kylian Mbappé como su principal candidato. Para el técnico, el francés hizo méritos suficientes para recibir el galardón pese a que terminó la última temporada sin conquistar títulos .

“Los mejores jugadores del mundo son dos, o tres, o cuatro y nosotros sabemos quiénes son y sabemos dónde están: aquí. Sabemos quién, individualmente, ha hecho historia este verano ”, declaró Mourinho, en una clara referencia al rendimiento del delantero durante el Mundial 2026 .

Mbappé terminó como máximo goleador de LaLiga, la Champions League y el Mundial , certamen en el que además se convirtió en el futbolista con más goles en la historia de la competencia.

Pese a sus registros personales, el capitán de la selección de Francia cerró la última campaña sin levantar trofeos. Esa circunstancia abrió el debate frente a otros aspirantes que sí consiguieron títulos colectivos.

Entre los principales nombres que aparecen en la pelea se encuentran el inglés Harry Kane , el español Rodri y los futbolistas del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé y Khvitcha Kvaratskhelia .

Sin embargo, Mourinho consideró que los campeonatos obtenidos por los equipos no deberían ser el factor determinante para elegir al ganador del Balón de Oro.

“Para mí, el Balón de Oro tiene que ser para uno de esos jugadores que cuando termina de jugar, echamos de menos para la eternidad. Yo echo de menos a Maradona, a Ronaldinho, a Ronaldo Nazario, a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Zizou, a Lothar Matthäus...”, expresó el portugués.

Con esa comparación, el entrenador colocó el talento y la trascendencia individual como los principales criterios que deberían pesar en la votación, por encima del palmarés colectivo conseguido durante la temporada.

El argumento de Mourinho para respaldar a Mbappé

El técnico profundizó su postura y cuestionó que el premio individual quede directamente asociado al ganador de las principales competencias internacionales.

“No puedes dar un Balón de Oro a un jugador porque ganó la Champions o porque ganó un Mundial. Si quieres premiar por ganar la Champions da el Balón de Oro de los entrenadores, a Luis Enrique, que representa al equipo. El entrenador de España, Luis de la Fuente, seguramente merezca un Balón de Oro para los entrenadores (...) Otra cosa es el mejor jugador del mundo, y no tiene que ser ni del PSG ni de la selección española”, argumentó Mourinho.

De esa manera, el portugués diferenció el reconocimiento al funcionamiento colectivo de un equipo de la elección del futbolista que considera más sobresaliente de la temporada.

Luis Enrique, por su desempeño al frente del PSG, y Luis de la Fuente, como entrenador de España, aparecieron en su razonamiento como quienes deberían recibir el reconocimiento por los logros colectivos de sus respectivos equipos.

Mbappé reforzó su candidatura con otro hat-trick

Las declaraciones de Mourinho llegaron pocos días después de otra actuación destacada del delantero francés. Mbappé convirtió un hat-trick el miércoles en la victoria por 4-1 del Real Madrid ante la Real Sociedad.

Su presente también ocupó la portada del diario deportivo español AS, que este sábado tituló: “Mbappé mira al Balón de Oro”, en medio de la discusión por quién debería quedarse con el máximo reconocimiento individual.

El francés llega a la carrera por el premio respaldado especialmente por sus números. Además de liderar las tablas de goleadores de LaLiga y la Champions League, su actuación en el Mundial volvió a colocarlo en el centro de la escena internacional.

Para Mourinho, esos antecedentes pesan más que la ausencia de títulos en la última temporada. El portugués considera que el Balón de Oro debe distinguir al mejor futbolista del mundo y, bajo ese criterio, ubicó a Mbappé por delante de los candidatos cuyos principales argumentos pasan por los trofeos colectivos.