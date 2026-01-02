Racing negocia con un jugador campeón de la Copa América 2024 con la Selección argentina

Diego Milito inició gestiones para incorporar a un jugador argentino que milita en Europa. La idea es traerlo a préstamo en el actual mercado de pases.

En el inicio de 2026 , Racing busca meter una bomba en el mercado de pases. La "Academia" le acercó una oferta al argentino Valentín Carboni , cuyo pase pertenece al Inter de Italia, pero que se encuentra a préstamo en el Genoa.

Así, el jugador de 20 años podría ser uno de los refuerzos del equipo de Avellaneda en el mercado de pases del verano.

La operación la encabezan Diego Milito , presidente de Racing, y Javier Zanetti , vicepresidente del Inter, quienes jugaron juntos en el club italiano y la Selección argentina.

El delantero, zurdo, de gran porte y buena técnica, le habría dado el visto bueno a la propuesta y podría realizar su debut en el fútbol argentino , tras haberse formado en Italia.

Carboni se encuentra en el Genoa de Italia y, aunque su préstamo no se vencerá hasta mediados de este año, la falta de continuidad podría llevar al Inter a tomar la decisión de cortar la cesión y prestarlo nuevamente, esta vez a Racing.

image Carboni en el Genoa esta temporada

En caso de llegar a un acuerdo, se trataría de un préstamo por seis meses sin opción de compra y la corta duración del mismo es debido a la organización de las temporadas del fútbol europeo que, a diferencia de Sudamérica, comienzan a mitad de año. Así, el Inter se aseguraría que el prometedor delantero comience la próxima temporada con la camiseta “Neroazzurra”.

Carboni es uno de los juveniles argentinos con mayor proyección de la actualidad y, a pesar de haber nacido en nuestro país, la crianza de Carboni fue en Italia, por lo que tuvo un paso por la Selección italiana Sub 17, hasta que eligió a de Argentina.

Carboni jugó dos encuentros con selecciones menores argentinas hasta que llegó su debut en la Primera del Inter, en octubre de 2022. Durante aquella temporada sumó algunos pocos minutos en el conjunto de Milán y fue parte del Mundial Sub 20, en el que el equipo que dirigía Javier Mascherano y fue eliminado en octavos de final.

Para la temporada siguiente se fue a préstamo al Monza, donde alternó titularidades con suplencias y pudo culminar el año en la mitad de la tabla, aunque no se destacó, ya que solo marcó dos goles y tuvo cuatro asistencias en 32 partidos.

De todas formas, en 2024 debutó con la Selección argentina y fue campeón de la Copa América de Estados Unidos, jugando algunos minutos en el triunfo por 2-0 ante Perú, en la fase de grupos.

image Carboni con Lautaro Martínez en la Copa América 2024

La temporada pasada fue la más traumática de su carrera, ya que, tras ser sido cedido al Olympique de Marsella, el juvenil disputó apenas cuatro partidos y sufrió la rotura de los ligamentos cruzados en una de sus rodillas, por lo que pasó ocho meses sin jugar, tras lo cual pudo volver para el Mundial de Clubes, sumando minutos con el Inter en tres partidos y con un gol, ante el Urawa Reds de Japón.

En la temporada actual se fue a préstamo, esta vez en el Genoa, donde no se pudo destacar, solo fue titular en tres oportunidades, no contó con oportunidades y solo pudo convertir un tanto, por la Copa italiana.

Con predisposición para volver al país y vestir la camiseta de Racing, la llegada de Carboni podría concretarse en las próximas horas, en el que sería su cuarto préstamo con apenas 20 años.