Conmoción por María Sol, la hermana de Lionel Messi que se descompensó y tuvo un accidente de tránsito en Miami

La hermana menor del capitán de la Selección argentina sufrió un fuerte choque en Miami tras descompensarse al volante, quedó con múltiples lesiones.

La boda, que iba a reunir a toda la familia Messi en Rosario el 3 de enero, quedó suspendida de manera abrupta. Ahora la prioridad es la recuperación de María Sol, y la pareja decidió postergar el evento hasta que ella esté en condiciones de disfrutarlo plenamente junto a sus seres queridos.

María Sol Messi , hermana del futbolista Lionel Messi , sufrió una descompensación mientras manejaba en la ciudad de Miami y tuvo un accidente automovilístico. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en el programa LAM (América TV), a partir de la palabra de Celia Cuccittini, madre del capitán de la Selección argentina a medios argentinos este lunes.

Según el relato de la madre de Messi en LAM, María Sol se descompensó mientras conducía, perdió el control de su vehículo y chocó, lo que derivó en lesiones físicas importantes. Tras ser asistida y evaluada por profesionales médicos, se constató que sufrió la fractura de dos vértebras y quemaduras, además de otras lesiones que requieren un largo proceso de recuperación.

De acuerdo a las primeras informaciones, la hermana del astro de la Selección sufrió la fractura de dos vértebras y otra en el talón , además de una quemadura y una lesión en la muñeca. Aunque ya está fuera de peligro, la familia Messi quedó conmocionada por la noticia.

Con su salud como prioridad, María Sol tuvo que postergar su casamiento , organizado para el sábado 3 de enero en Rosario, y ya se encuentra rehabilitándose .

Cómo fue el accidente de María Sol, la hermana de Lionel Messi

El choque se dio mientras manejaba por las calles de Miami. Celia Cuccittini dijo que María Sol “está bien y ya está en Argentina”, mostrándose preocupada por cómo se filtró la noticia, siendo que su hija menor prefiere mantener su vida privada alejada de los medios.

Por parte de la familia no se brindaron más detalles de cómo fue el hecho, ni el motivo que hizo que María Sol perdiera la consciencia arriba del auto, con el deseo de mantener el mayor hermetismo posible ante una situación delicada.

Pasando a un segundo plano, su casamiento, con el entrenador de las inferiores del Inter Miami Julián Arellano, fue postergado de manera inmediata. El mismo iba a tener lugar en Rosario el 3 de enero y estaba ideado como un evento muy íntimo y familiar, contando con la presencia del campeón del mundo, aunque fue pospuesto por las razones de su salud.