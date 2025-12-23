Quién es Julián "Tuli" Arellano, el prometido de la hermana de Lionel Messi

El hombre oriundo de Rosario también trabaja en el Inter de Miami. El casamiento con María Sol Messi debió postergarse por el accidente que padeció ella.

La vida privada de la familia Messi volvió a quedar en el centro de la atención luego de que María Sol Messi, la hermana menor de Lionel Messi , sufriera un accidente doméstico que obligó a postergar su casamiento previsto para el 3 de enero . El episodio llevó a reprogramar la boda con Julián “Tuli” Arellano , entrenador de fútbol que desarrolla su carrera profesional en Inter Miami.

Julián Arellano, conocido como “Tuli”, nació en Rosario y construyó su trayectoria lejos de la exposición mediática. Formado como entrenador, orientó su carrera al trabajo con juveniles y a la formación integral de futbolistas.

Ese recorrido lo llevó a incorporarse al cuerpo técnico de las divisiones formativas de Inter Miami , donde actualmente integra el staff de la categoría Sub 19 .

Su tarea se centró en el desarrollo deportivo de jóvenes talentos dentro de un proyecto que ganó visibilidad a partir de la llegada de su cuñado al club de la Florida. Bajo su conducción, la Sub 19 se consagró en 2023 campeona de la División Sur de la Florida United Premier Soccer League (UPSL) , un logro destacado dentro de un esquema que prioriza la proyección a largo plazo por sobre los resultados inmediatos.

Si bien su función no tuvo vínculo directo con el plantel profesional, actualmente comandado por Javier Mascherano , su rol fue considerado estratégico dentro de la estructura formativa de la institución estadounidense.

La vida de María Sol Messi

Con 32 años, María Sol Messi desarrolló su perfil profesional en el mundo del diseño y el marketing. Trabajó como brand manager de The Messi Store, la marca de indumentaria de su hermano, y luego impulsó su propio emprendimiento, Bikinis Río.

La relación con Arellano nació en el barrio La Bajada, en Rosario, y se mantuvo siempre alejada del foco público. La pareja ya estaba consolidada al momento del casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, celebrado el 30 de junio de 2017.

En entrevistas previas, María Sol remarcó su incomodidad con la exposición mediática y sostuvo: “Me da vergüenza, yo no soy de la tele, me da mucha vergüenza”. También expresó el fuerte vínculo con sus sobrinos Thiago, Mateo y Ciro, a quienes definió como su “debilidad”.

El accidente de la hermana de Lionel Messi

El reciente accidente doméstico que sufrió María Sol Messi motivó la suspensión del casamiento y volvió a poner en agenda los riesgos cotidianos dentro del hogar. En este marco, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda extremar los cuidados para prevenir caídas y golpes, especialmente en baños, escaleras y cocinas.

Entre las sugerencias oficiales figuran mantener los pisos secos, utilizar superficies antideslizantes, asegurar una buena iluminación, evitar el uso de calzado inadecuado dentro del hogar y consultar de inmediato al sistema de salud ante cualquier lesión que genere dolor persistente o limitaciones funcionales.

Lejos del ruido mediático, Arellano también desarrolló actividades vinculadas al deporte amateur y a iniciativas personales. Antes de su llegada a Inter Miami, integró el equipo de fútbol 5 La Bajada, campeón de la Liga Paradise de Funes.

En su perfil profesional se presenta como coach, inversor en activos digitales y fundador de proyectos vinculados al mundo del entretenimiento deportivo.

Mientras la pareja aguardó la recuperación completa tras el accidente para reprogramar la boda, el episodio funcionó como recordatorio de la importancia de la prevención y del cuidado de la salud, incluso en los ámbitos más cotidianos.