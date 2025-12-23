El jugador de Racing que rechazó a River y se irá al Inter Miami con Messi + Seguir en









Tras recibir ofertas para seguir en Racing o mudarse a River, Facundo Mura decidió irse al exterior y jugar en el campeón de la MLS a partir de 2026.

El jugador de Racing que rechazó a River y se irá al Inter Miami con Messi

El lateral derecho Facundo Mura, a quien se le vence el contrato en Racing y no lo renovará, tendría todo acordado para convertirse en nuevo refuerzo del Inter Miami de Estados Unidos, donde se convertiría en compañero de Lionel Messi.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El contrato de Mura era muy bajo (llegó en el 2022) y la propuesta que le realizó la actual dirigencia, incluía una composición económica y un aumento salarial. Sin embargo, Diego Alberto Milito, presidente de la Academia, no convenció al ahora ex número 34 de Racing.

Es por esto que Mura tendría decidido irse a un nuevo equipo en condición de jugador libre, con la posibilidad además de tener un contrato acorde a sus expectativas desde el punto de vista económico. En ese sentido, recibió una oferta importante de River que lo hizo replantearse su salida del país. Si bien Mura le había solicitado 72 horas al Inter Miami para decidir su futuro, solicitó al equipo presidido por Stefano Di Carlo, un salario muy alto que en Nuñez no están dispuestos a pagar.

Sin embargo, tras no coincidir en los números con River, y con el interés de jugar de una leyenda como Messi, terminó decidiendo ir al Inter Miami ya que además, tiene aseguraba la titularidad en el equipo de Mascherano, y en River tendría que remarla de atrás de Montiel y Acuña. Mura también se puede desempeñar como lateral izquierdo en caso de que sea necesario.

Los números de Facundo Mura en Racing: se despide con cuatro títulos en su vitrina personal Mura, de 26 años, llegó a Racing en el 2022 proveniente de Colón de Santa Fe. Durante su paso por la “Academia” disputó un total de 144 partidos, en los que anotó 12 goles y repartió 15 asistencias. Además, fue clave para la obtención de cuatro títulos: el Trofeo de Campeones 2022, la Supercopa Internacional 2023, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. Además, si bien perdió en algunos tramos la titularidad, en la última Copa Libertadores fue el lateral titular de Racing, que llegó hasta semifinales del máximo certamen continental.