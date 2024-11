Atención hinchas de Racing: la noticia que dio el club para ver la final de la Sudamericana

La dirigencia comunicó que el 23 de noviembre pondrá pantallas gigantes en el Cilindro para el duelo con Cruzeiro. En principio, no se podrá acceder al césped.

Por esta razón, desde la dirigencia pondrán a disposición el estadio Presidente Perón para que todos los fanáticos que no pudieron conseguir entradas o no quisieron viajar, no se priven de ver el partido en vivo de una forma especial.

Embed - CONMEBOL Sudamericana on Instagram: " ¡Hasta las lágrimas! “Estuvimos siempre juntos...” El mensaje y agradecimiento de Gustavo Costas a los hinchas de @racingclub... CONMEBOL #Sudamericana | #LaGranConquista" View this post on Instagram A post shared by CONMEBOL Sudamericana (@sudamericana)

No es la primera vez que Racing realiza esto: en el 2001 se coronó campeón del Apertura después de empatar 1-1 ante Vélez en el estadio José Amalfitani, en donde la tribuna visitante estuvo llena de hinchas de la "Academia".

Para los que no habían podido conseguir entradas, se colocó una pantalla gigante en el Cilindro y se disfrutó de la obtención de uno de los títulos más recordados por los fanáticos. Hasta la hinchada creó una canción con aquella anécdota, la cual dice: "Dos canchas y el Obelisco, se llenaron de pasión".

Serán cuatro las pantallas que estarán repartidas en la cancha en búsqueda de que el público no tenga problemas a la hora de ver el partido, por lo que, en diferencia a la experiencia del 2001, no habrá gente en el campo de juego. Hasta el momento, se desconoce si solo los socios tendrán el privilegio de ingresar al estadio o también será para no socios.