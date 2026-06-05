Quién es el principal candidato de Riquelme para ser el nuevo DT de Boca + Agregar ámbito en









El presidente de Boca ya tiene un principal apuntado para ser el reemplazante de Claudio Úbeda: se trata de un excompañero suyo de la época dorada del "Xeneize".

Quién es el principal candidato de Riquelme para ser el nuevo DT de Boca

Juan Román Riquelme ya tiene a su principal candidato para ser el reemplazante de Claudio Úbeda como entrenador de Boca. Según trascendió en las últimas horas, el nombre elegido es el de Rodolfo Arruabarrena.

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De esta forma, el "Vasco" podría volver a ser el DT de Boca tras una década. En ese entonces, se tuvo que ir tras perder una final contra San Lorenzo por 4-0. Además, fue víctima del River de Gallardo con dos eliminaciones en copas internacionales.

Sin embargo, cabe destacar que como director técnico de Boca entre 2014 y 2016, Arruabarrena conquistó dos títulos locales (Liga y la Copa Argentina 2015).

Rodolfo Arruabarrena Twitter

Tras su ciclo como DT del "Xeneize", el "Vasco" emigró al fútbol de Medio Oriente: dirigió al Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, al Al-Rayyan de Qatar y el Shabab Al-Ahli (de EAU). Luego, también pasó por el Pyramids de Egipto (entre 2020 y 2021).

A su vez, también dirigió a la Selección de Emiratos Árabes Unidos en 2022: no logró llevar al equipo al Mundial de Qatar y finalmente dejó el cargo en abril de 2023. El último equipo que comandó fue el Al-Taawoun de Arabia Saudita, en 2024. Según informaron fuentes cercanas a la dirigencia, el elegido de Riquelme sería Arruabarrena y en las próximas horas habrá contactos formales. Recordemos que ambos fueron compañeros en el equipo de Bianchi campeón de América del 2000.