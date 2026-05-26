Gustavo Costas se despidió de Racing con un emotivo posteo, sin nombrar a Diego Milito + Agregar ámbito en









El ya ex director técnico de la “Academia” se despidió de los hinchas con un emotivo mensaje en las redes sociales, luego de ser despedido por la eliminación en la Copa Sudamericana.

Gustavo Costas se despidió de Racing con un emotivo posteo, sin nombrar a Milito

Gustavo Costas, ex director técnico de Racing, se despidió de los hinchas a través de un mensaje en sus redes sociales donde le tiró un palito al presidente de la institicuón, Diego Alberto Milito: "Los tiempos malos pasan".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Costas, que fue echado tras el empate como local 1-1 frente a Caracas de Venezuela que derivó en la eliminación en la Copa Sudamericana 2026, comenzó su mensaje agradeciendo "por el cariño de siempre, el respeto y por estar en cada momento".

El mensaje despedida de Costas en su cuenta de Instagram: "A toda mi gente Racinguista: Solo tengo palabras de agradecimiento por el cariño de siempre, el respeto y por estar en cada momento. Los tiempos malos pasan, pero el amor de la gente es algo que nunca se olvida. Eso es lo más valioso que deja el fútbol", inicia el texto del campeón de la Sudamericana 2024 y la Recopa 2025.

Y continúa: "También quiero agradecer el respeto, la dedicación y el compromiso de toda la gente que trabaja en el club: seguridad, limpieza, cocina, utilería, médicos y cuerpo técnico, que me ayudaron a lograr el sueño de mi vida. Una parte de ustedes se va conmigo para siempre".

"La familia lo es todo: la que está en casa y también la que uno encuentra en la cancha y en la tribuna. Todos juntos hemos logrado llevar a Racing a lo más alto y eso siempre quedará en mi corazón", cierra el emotivo texto de Gustavo Costas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gustavo Costas (@dtgustavocostas)