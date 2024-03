Atlético de Madrid eliminó a Inter en un partido que tuvo de todo

Un lujoso cartel para los cuartos, cuyo sorteo se celebrará el viernes.

Sin tandas de penales desde la final de 2016 -ganada por Real Madrid al Atlético- los octavos se despidieron con dos consecutivas. El martes Arsenal venció a Porto con dos paradas de David Raya y este miércoles Atlético de Madrid avanzó gracias a dos atajadas de Jan Oblak.

En el estadio Metropolitano de Madrid se cruzaban un equipo en crisis, el Atlético, y el líder destacadísimo del campeonato italiano -16 puntos de ventaja sobre Milan-, un Inter que viajaba con ventaja de 1-0 en la ida, disparado con 13 victorias consecutivas.

Pero la Champions League es otro mundo y los rojiblancos jugaron a un altísimo nivel desde el primer minuto para poner contra las cuerdas constantemente al subcampeón saliente.

Sin embargo, en su primera gran ocasión el equipo dirigido por Simone Inzaghi se puso por delante, gracias a una vistosa jugada colectiva que finalizó Federico Dimarco (22).

Antoine Griezmann, de nuevo en el once tras superar su lesión, marcó el gol del empate (35) y tras un asedio sin fin fue el revulsivo Memphis Depay el que envió el partido al alargue con su gol en el minuto 87 al aprovechar un pase de Koke.

Tras el tiempo suplementario llegó la tanda y Oblak ganó la partida a Alexis Sánchez y Davy Klaasen. El capitán interista Lautaro Martínez lanzó a las nubes y Atlético de Madrid celebró a lo grande su pase.

"Hemos dado todo en el campo, nos dejamos el alma. La tanda siempre digo que al final es un poco de suerte, porque tienes que elegir el lado correcto, parar el balón... Si el jugador lo tira perfecto, es imposible pararlo. Hoy sí he podido parar dos", señaló Oblak.

"Es duro, realmente muy duro porque tuvimos buenas ocasiones en el partido para marcar un gol más pero el alto nivel es así, fue una dura batalla, al final ellos tuvieron un poco más de suerte", dijo el arquero suizo del Inter Yann Sommer.

Embed - ¡EL COLCHONERO DIO VUELTA LA SERIE ANTE EL NEROAZZURRO POR PENALES! | At. Madrid 2-1 Inter | RESUMEN

Tres años después de su última aparición en el 'Top 8', el Borussia Dortmund regresó tras un trabajado triunfo que deshizo el 1-1 de la ida en los Países Bajos.

El tanto de la clasificación fue tempranero, conseguido en el minuto 3 por el inglés Jadon Sancho, que luego fue cambiado a falta de un cuarto de hora del final, aparentemente con un problema físico. El segundo no llegó hasta el descuento final, obra de Marco Reus (90+4).

El VAR había anulado en el 77 un tanto de Niklas Füllkrug y el equipo alemán, campeón europeo en 1997, no pudo respirar aliviado hasta el descuento final ante un PSV que lo puso difícil y nunca tiró la toalla.

"Estamos contentos con la primera mitad, un poco frustrados con la segunda, pero felices porque podemos seguir en la competición", señaló el técnico del Dortmund Edin Terzic.

El PSV Eindhoven, que no se clasifica a cuartos de la Champions desde 2007, tendrá que concentrarse ahora en la Eredivisie neerlandesa, donde es líder invicto.

Embed - ¡EL DORTMUND AVANZÓ A CUARTOS Y PUEDE HABER CLÁSICO EN LA CHAMPIONS! | B. Dortmund 2-0 PSV | RESUMEN

"La Champions League es el más alto nivel, estuvimos muy cerca, duele, pero es lo que hay", señaló el técnico del PSV Peter Bosz.

En el equipo neerlandés brilló el mexicano Hirving 'Chucky' Lozano, que disparó al poste en el 53 y muy cerca de un palo a los 61.

Estadio increíble

Diego Simeone, el entrenador de Atlético de Madrid, se refirió al duelo ante Inter que metió al conjunto español en los cuartos de final de la Champions League y ponderó el apoyo de la hinchada en un Wanda Metropolitano colmadísimo.

"Tengo un gran respeto por nuestra gente, es emocionante ver la llegada del equipo, ver el recibimiento de nuestra gente, veníamos de un partido feo en Cádiz, ayer lo que intentaba transmitir es que no era el momento de pedir sino de dar. Esto apareció, el equipo sintió el apoyo de la gente, es determinante en nuestro estadio, los jugadores crecen, jugamos contra un rival increíble. Estar entre los ocho mejores parece fácil, pero no lo es. Hemos tenido partidos importantes este año, hoy apareció el equipo porque tenemos esa gente que te transmiten esa energía. Tenemos que mejorar fuera de casa y el primero yo. Hoy tuvimos un plan y lo seguimos, no se pusieron a pensar si hay que correr o no, corrieron y eso es porque este estadio es increíble. El equipo lo ha logrado desde el que nadie creía y pasó porque se entregaron. Los jugadores hicieron un gran partido y tenemos buenos futbolistas. Venimos haciendo una Champions buena, ahora a seguir mejorando. Lo único que le digo a la afición es gracias. (Griezmann) Participó en lo más importante del partido. Lo dejamos hasta que nos pidió el cambio y cuando entendió que el equipo necesitaba frescura porque no daba más, pidió el cambio".

La contracara fue el técnico de Inter Simone Inzaghi, quien catalogó la noche madrileña como "una decepción" para su equipo.

"Los chicos tienen que estar orgullosos por lo que han hecho, estamos tristes, pero hay que dar la enhorabuena al equipo porque ha luchado. En el alargue teníamos el partido y la clasificación en nuestras manos, pero no aprovechamos bien las ocasiones. Atlético de Madrid ha sido un gran rival. En la prórroga, en la última media hora, el equipo que mejor ha jugado ha sido Inter, tuvimos algunas ocasiones que teníamos que haber aprovechado. Es normal que haya una decepción porque procedemos de una final. Es una decepción pero tienen que sentirse orgullosos e ir con la cabeza alta. Ha sido un partido muy duro. Los partidos de Champions en este estadio no son fáciles. Creo que merecíamos mejor resultado, pero el Atlético no ha renunciado al partido. En los penaltis hay una esperanza. Ayer los probamos y los rematamos mejor que esta noche".