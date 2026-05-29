El Atlético Madrid contra el Barcelona: la pelea mediática por Julián Álvarez

Parece que Julián Álvarez será el protagonista en la novela del mercado de verano europeo después del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá . La araña ya confirmó que su deseo desde chico era jugar en el Barcelona y así lo hizo saber el periodista italiano Fabrizio Romano , pero lo que no era de esperarse es que la cuenta oficial de su actual club, el Atlético Madrid, salga a desmentirlo .

Tras cansarse de las supuestas “fake news”, la cuenta oficial del colchonero en X (exTwitter) publicó: “En unos minutos publicaremos un comunicado sobre un asunto relevante que está generando numerosas desinformaciones”, y tan solo 30 minutos más tarde publicó una imagen de Lamine Yamal, figura blaugrana, con la camiseta del Atleti bajo el lema de Fabrizio Romano: “Here we go! ”, haciendo alusión a que es un fichaje cerrado.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa

Esto no terminó ahí, sino que también subieron imágenes de Pedri y Raphinha con el mismo lema ya mencionado. Después de esto, cansados de los rumores y comentarios de los periodistas, postearon: “No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos…”, haciendo referencia a que no existe vinculación alguna entre los Colchoneros y el Barça por Julián Álvarez.

¿Qué tan cerca está Julián Álvarez del Barcelona?

Si bien los posteos del Atlético Madrid están esquivando cualquier tipo de propuesta por el delantero argentino, varios medios han confirmado las ganas que tiene el jugador de vestir la camiseta blaugrana y hasta los valores que se estarían manejando. La información que publicaron los medios españoles es que la primera oferta que llegó es de €100 millones, pero sería rechazada. El monto que buscaría el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone es de, por lo menos, 150 millones.

Por otro lado, la temporada del exRiver fue de mayor a menor. Jugó 49 partidos, convirtió 20 goles y repartió 9 asistencias. Entre ellos, le anotó al Barcelona, al Real Madrid y al Arsenal por las semifinales de la Champions League, aunque finalmente no consiguió ningún título, por lo que sumarse al equipo culé, rodeado de figuras como Yamal o Pedri, podrían volver a posicionarlo en un club apto para pelear grandes cosas y ser protagonista en todas las competiciones.

En lo que respecta a la Selección Argentina, Julián se prepara para su segundo Mundial con una trayectoria mucho más marcada que en la previa de Qatar 2022. Ya disputó 51 partidos y metió 14 goles. Antes era un habitual suplente, pero en el partido contra México por la fase de grupos, se ganó la confianza de Lionel Scaloni y comenzó a ser titular. Al final del día, ya cuenta con 7 partidos en el Campeonato del Mundo y con 4 goles, más que jugadores como Sergio “El Kun” Agüero o Ángel Di María.