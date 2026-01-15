En el mejor comienzo de temporada de su carrera, Sebastián Báez dio un nuevo golpe y eliminó al N°8 del mundo + Seguir en









Con esta victoria ante Ben Shelton, el tenista argentino avanzó a la semifinal del ATP 250 de Auckland, donde enfrentará al estadounidense Giron.

Sebastián Báez venció a Ben Shelton en el ATP de Auckland.

El tenista argentino Sebastián Báez (39°) ratificó este jueves su gran nivel en el comienzo de la temporada 2026 y eliminó al estadounidense Ben Shelton, número ocho del ranking ATP, del ASB Classic de Auckland para avanzar a la semifinal del torneo. El jugador de 25 años selló la victoria por 7-5 y 6-3 esta noche después de que el encuentro quedara suspendido por lluvia durante la madrugada del miércoles.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien después de cerrar con un muy buen nivel el primer set del encuentro ante Shelton el partido quedó suspendido en el 7-5, 0-1, 30/15, cuando se reanudó la acción en la mañana del viernes en Nueva Zelanda, el argentino no sacó el pie del acelerador y un rápido quiebre en el tercer juego del segundo set lo encaminó a la victoria. En ningún momento bajó el nivel y llevó el segundo set a su ritmo, sin presiones de parte del estadounidense.

“Es duro cuando se suspende y hay que esperar. Traté de estar tranquilo y relajado y no estar tan estresado. Estoy feliz de haber ganado, Ben es un gran jugador", dijo Báez, el primer argentino en vencer al estadounidense (1-12 ante argentinos ahora). “Hay mucho trabajo atrás de mi juego, estoy contento de cómo lo hemos hecho y estoy contento de volver a ganar”, aseguró.

En la próxima instancia se enfrentará a otro estadounidense, el 60° del ranking, Marcos Giron, para avanzar a la final del torneo.

Una vez que termine sus compromisos en Auckland, el tenista argentino viajará a Melbourne para disputar el primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open, donde enfrentará en la primera ronda al francés Mpetshi Perricard (63°).

Sebastián Báez ratifica su gran nivel en el mejor comienzo de temporada de su carrera Se trata de la tercera victoria de su carrera ante un Top 10 y el sexto triunfo al hilo desde el comienzo de la temporada 2026, el mejor inicio de su carrera. Báez empezó el año con un excelente paso por la United Cup, donde consiguió tres triunfos frente al estadounidense Taylor Fritz (9°), el español Jaume Munar (38°) y el suizo Stanislas Wawrinka (139°). Después del paso por el torneo mixto por equipos, llegó a Auckland donde sumó victorias ante el estadounidense Emilio Nava (88°), en octavos de final al jugador de Sacramento Jenson Brooksby (48°) y este jueves, ya viernes en Nueva Zelanda, eliminó a Shelton.