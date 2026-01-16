Javier Frana ya palpita la Serie de la Copa Davis: "El desafío es armar el equipo con los mejores que estén disponibles"

Ante la imposibilidad de poder contar con los principales jugadores para enfrentar a Corea del Sur entre el 6 y el 8 de febrero por problemas en el calendario, el capitán dijo que “no se puede poner al jugador entre la espada y la pared”.

El capitán de Copa Davis, Javier Frana, se refirió a la problemárica que tuvo que enfrentar ante la negativa de algunos jugadores de formar parte el equipo de Copa Davis por cuestión de calendrio para jugar con Corea del Sur.

Javier Frana tuvo que hurgar demasiado para poder formar el equipo argentino de Copa Davis que este año comenzará enfrentando a Corea del Sur, como visitante entre el 6 y 8 de febrero en el Gjang Stadium, de la ciudad de Buzan, sobre una superficie dura.

Será un equipo novedoso, con cuatro de los cinco integrantes que harán su debut defendiendo los colores argentinos en este torneo : Thiago Tirante (Nª 102), Marco Trungelliti (130 ), Federico Gómez (190) y los doblistas Guido Andreozzi y Andrés Molteni, este último el único titular.

Esta será la primera vez en tres décadas que Argentina disputará una serie de la Davis sin, al menos, un top 100, ya que la última fue en abril de 1998, ante Chile por el grupo I de América.

El capitán argentino llamó a Francisco Cerúndolo, Báez , Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y a Román Burruchaga y no recibió una respuesta favorable. También intentó convocar a Horacio Zeballos, pero el mejor doblista argentino del momento a sus 40 años tomó la decisión de pasar más tiempo con su familia a los 40 años.

El tenis es un deporte superprofesional e individualista y hay puntos que defender en el ranking y eso Javier Frana lo sabe y lo acepta sin ningún tipo de remordimiento.

Y su punto de vista lo hizo saber en la conferencia de prensa que dio en el Salón Rayado, del Tenis Club Argentino, junto a Federico Gómez y el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, Mariano Zabaleta, antes de la partida a Buzan, hacia donde Frana viajará el 30 de enero junto al cuerpo técnico. Federico Gómez, por su parte, se irá a jugar el 21 de este mes a Vietnam y de ahí a Corea. Los otros cuatros integrantes están prticipando en distintos puntos internacionales.

Frana, que fue integrante del equipo de Copa Davis entre 1989 y 1997, conoce bastante bien cómo funciona este econsistema del tenis y fue categórico al referirse sobre cómo se revierte que cuatro o cinco de los principales tenistas argentinos hayan dicho que "no" a la convocatoria.

“Se revierte con cuatro 'sí'. Mejor dicho con cinco, porque hubo uno por el cual quiero hacer un párrafo aparte porque cuando lo consulté a Andrés Molteni no le terminé de decir la frase que me respondió 'estoy'. Los 'no' se revierten con 'sí'. No hay mucha más complejidad que esa. El desafío es armar el equipo con los mejores que estén disponibles”.

Con respecto a algunos convocados que desistieron Frana aclaró que "hablé con Sebastián Báez, pero era obvio que no valía la pena convocarlo porque tiene que defender el 60% de puntos en estas semanas. Parte de mi función también es siempre tratar de armar el mejor equipo posible pero entendiendo que hay ciertas situaciones en las cuales no se puede poner a un jugador entre la espada y la pared. No es una cuestión egoísta, hay que velar por el bien de todos porque más adelante se los va a tener que necesitar. El equipo no es una franquicia mía personal, que tengo que convencer a los jugadores para que participen. Para Seba (por Báez) habrá sido una decisión dura. Las decisiones de los jugadores son libres y tenemos que aceptarlas”.

Sobre el debut de cuatro de los cinco integrantes del equipo argentino, el capitán trató en todo momento de quitarles la presión. “No quiero que los jugadores vean esta convocatoria como un peso. El peso, el drama está en otro lado. Tenemos que ir a donde nos toque y ganar y dejar lo máximo que tenemos, pero siempre priorizando ciertas cosas que van más allá del resultado. El mensaje para los chicos que debutan es que lo vivan en un estado de gracia", dijo.

"En cuento a mí, la parte que más me emociona y que más entusiasma es poder acompañar a cuatro de los cinco jugadores que están haciendo su debut. Para mí eso es muy valioso y es lo que hay que celebrar. Esto es en lo que uno siempre va a tratar de enfocarse: en poder contribuir con estos chicos que van a vivir su primera experiencia que es la que van a recordar por mucho tiempo, más allá de los resultados. Yo les hablo mucho a ellos y les digo que los resultados y los títulos se van apagando con los años y lo que queda son las vivencias, los recuerdos y las experiencias”, aclaró Frana.

El equipo de Corea del Sur estará representado por Sanhui Shin (N 357), Hyeon Chung (361), Soon Woo Kwon (481), Ji Sung Nam (170) y Uising Park (242), estos dos últimos serán los doblistas.

Al referirse al equipo surcoreano, Frana dijo que el error más grande que uno puede cometer es mirar el ranking. Corea tiene jugadores que estuvieron muy arriba, como el caso de Chung que fue uno de los juniors más sobresalientes y que le ganó en cuartos de final a Novak Djokovic en el Abierto de Australia. Supo ser top 50, pero tuvo algunas complicaciones físicas que lo relegaron, pero es un jugador que habla por sí solo lo que pudo hacer cuando estuvo bien físicamente. Por lo tanto es un jugador que uno respeta muchísimo. También Woo ganó dos títulos de ATP y tiene un nivel y una jerarquía muy alta. Sin embargo, tuvo que entrar al servicio militar obligatorio de su país y eso le hizo perder su tenis y lo rezagó en su ranking, Insisto son dos jugadores a los cuales no hay que mirarles el ranking sino considerar lo que han hecho en el pasado. Son muy peligrosos”.

Con relación al calendario dijo que no quiere sonar como quejoso ni o como víctima, pero que claramente es una fecha que “pega de lleno”.

“Es un tema que tiene que resolver la ITF o la ATP, porque todos quieren que participen con los principales jugadores, pero hay formatos y fechas que son muy contradictorias que hacen poner a los jugadores en una situación estresante de elegir. Eso no debería de ser asi. Es algo ingrato”.

En cuanto a la potencialidad del dobles argentino dijo que “por suerte no tienen que forzar el cambio, ya que Andreozzi juega del lado par y "Molteni" del lado impar. A la vez se llevan muy bien y entrenan mucho tiempo juntos. Guido siempre estuvo en mi radar como una alternativa para el dobles y su llegada la celebramos porque ha tenido un crecimiento fantástico en los últimos años y tiene un gran camino por recorrer más allá de su debut en la Copa Davis”.

Finalmente sobre la superficie en la que se jugará señaló que "por más que ya la dan por catalogada como intermedia, uno después cuando uno llega se pregunta dónde la ven intermedia. Sin embargo, por lo general las experiencias fueron que siempre resultaron superficies muy lógicas. Nunca hubo una situación extrema. Al contrario hasta hubo veces que fueron un poquito más lentas de lo que podíamos haber esperado, pero en este caso no sabemos con qué nos vamos a encontrar".

COPA DAVIS Federico Gómez, debutante en el equipo argentino de Copa Davis, el capitán Javier Frana y Mariano Zabaleta, presidente de la AAT, durante la conferencia de prensa que brindaron en el Tenis Club Argentinos, en la vìspera del viaje a Cora del Sur. @AAT

Federico Gómez: "Cuano me llamó no lo dudé"

Ante la negativa de algunos jugadores por integrar el equipo argentino, se le abrió la posibilidad a Federico Gómez, quien hará su debut en la Copa Davis.

El oriundo de Merlo, provincia de Buenos Aires, de 29 años, comenzó agradeciéndole a Frana la convocatoria y comenzó a detallar como vivió el llamado.

“Estaba manejando cuando me llamó y le dije que me llamé más tarde. No dudé, ya le quería decir que sí antes de que termine la frase por miedo a que se arrepintiera", bromeó Gómez, quien cerró la temporada pasada como campeón del Challenger de Temuco, en Chile, sobre superficie dura.

"No dudé un minuto en aceptar. Sentí una felicidad enorme, una recompensa a todo el trabajo que vine haciendo este último tiempo. Estoy contento de poder representar a la Argentina, que es un sueño muy lindo", añadió.

"Todos los chicos lo vamos a tomar con una responsabilidad enorme, pero también lo vamos a disfrutar. Yo creo que es momento de disfrutar y demostrar que nosotros también podemos y que unidos podemos ser un gran equipo", continuó quien tuvo un paso como tenista universitario en Louisville y confía en que aquella experiencia de jugar en equipo lo ayude para afrontar de buena manera el salto a la Davis.

El bonaerense dijo que siente un poco de ansiedad y de nervios pero por suerte la noticia la recibió cuando estaba en el país y la pudo disfrutar con su familia y amigos. Tengo ganas de jugar, volver a la competencia, empezar el año de la mejor manera y poder ayudar al equipo en donde me toque. Tengo ganas de estar ahí con el equipo y haciendo el mejor trabajo posible para Argentina".

Sobre su actualidad tenística dijo que se encuentra "en un momento mucho más maduro". "Quizás el ranking no lo demuestra, pero creo que en las últimas semanas estoy teniendo un nivel muy alto. Además el Gjang Stdium tiene una superficie que me sienta muy cómodo, quizás me beneficia. Estoy haciendo una muy buena pretemporada, muy contento. Vamos a tener un gran fin de semana y a dar lo mejor", finalizó el debutante.

Mariano Zabaleta dio una novedad

El vicepresidete de la AAT, Mariano Zabaleta, durante la conferencia de prensa hizo pública una novedad sobre la repartición de premios en el equipo de Copa Davis.

"Si Argentina avanza y el equipo es diferente en las próximas fechas por consecuencia de decisiones del capitán, los jugadores que estén en esta primera fecha van a estar involucrados en los premios económicos a futuro. Eso va a quedar por escrito en un documento que está redactando la AAT", anunció.