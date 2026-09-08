La revista France Football oficializó las candidaturas para la edición número 70 del Balón de Oro. La ceremonia de premiación tendrá lugar el 26 de octubre en The London Palladium de Londres, marcando un hito sin precedentes al realizarse por primera vez fuera de territorio francés y sin la exigencia de jugar en el fútbol europeo para integrar la nómina.
Balón de Oro 2026: lista completa de los nominados y todos los premios
La prestigiosa revista francesa dio a conocer la lista oficial de candidatos para la entrega de premios que se realizará en Inglaterra. Todos los detalles de las categorías, figuras internacionales y futbolistas argentinos nominados.
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El jurado internacional está conformado por periodistas especializados de los países mejor ubicados en la clasificación mundial de selecciones. Cada profesional selecciona diez nombres ordenados por puntuación para determinar a los ganadores según el rendimiento desplegado entre agosto y julio, con un peso clave de la actuación en el Mundial 2026.
Lionel Messi y Emiliano Martínez vuelven a ser protagonistas centrales en la máxima cita del fútbol internacional. El capitán argentino figura en la nómina al galardón principal junto con Lautaro Martínez, mientras que el arquero marplatense va nuevamente en busca del Trofeo Lev Yashin al mejor guardameta del año.
Balón de Oro 2026: nominados y categorías
Balón de Oro Masculino
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Luis Díaz (Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Gabriel (Arsenal)
- Harry Kane (Bayern Múnich)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Marquinhos (PSG)
- Sadio Mané (Al Nassr)
- Lautaro Martínez (Inter)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- Joao Neves (PSG)
- Willian Pacho (PSG)
- Julián Quiñones (Al Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (Manchester City/Barcelona)
- Fabián Ruiz (PSG)
- Ferrán Torres (Barcelona/PSG)
- William Saliba (Arsenal)
- Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
- Vinicus Jr (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)
Balón de Oro Femenino
- Selma Bacha (Lyon)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Esmee Brugts (Barcelona)
- Klara Bühl (Bayern Múnich)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Scarlett Camberos (Club América)
- Kerstin Casparij (Manchester City)
- Temwa Chawinga (Kansas City)
- Cata Coll (Barcelona)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Alex Greenwood (Manchester City)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Pernille Harder (Bayern Múnich)
- Yui Hasegawa (Manchester City)
- Rose Lavelle (Gotham FC)
- Mapi León (Barcelona/London City Lionesses)
- Lorena (Kansas City)
- Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)
- Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)
- Vivianne Miedema (Manchester City)
- Ewa Pajor (Bracelona)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses )
- Wendie Renard (Lyon)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Khadija Shaw (Manchester City)
- Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)
- Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)
- Tessa Wullaert (Inter/Como)
Trofeo Lev Yashin Masculino
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gregor Kovel (Borussia Dortmund)
- Joan García (Barcelona)
- Édouard Mendy (Al-Ahli)
- Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)
- David Raya (Arsenal)
- Vozinha (Colo Colo)
- Unai Simón (Athletic Bilbao)
- Matvey Safonov (Paris Saint Germain)
Trofeo Lev Yashin Femenino
- Ann Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Lorena (Kansas City Current)
- Ayaka Yamashita (Manchester City)
Mejor Joven Masculino
- Kerim Alajbegovi (Salzuburgo/Juventus)
- Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid)
- Lennart Karl (Bayern Múnich)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
- Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain)
Mejor Joven Femenino
- Veerle Buurman (Chelsea)
- Vicky López (Barcelona)
- Felicia Schröder (Real Madrid)
- Clara Serrajordi (Barcelona)
- Lily Yohannes (Lyon)
Mejor Entrenador Masculino
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Selección de España)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern Munich)
- Luis Enrique (Paris Saint Germain)
Mejor Entrenador Femenino
- Jonathan Giráldez (Olympique Lyon)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Selección de Japón)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (BK Häcken)
Mejor Club Masculino
- Arsenal (Inglaterra)
- Bayern Múnich (Alemania)
- Bodø/Glimt (Noruega)
- Flamengo (Brasil)
- Paris Saint Germain (Francia)
Mejor Club Femenino
- Barcelona (España)
- Bayern Múnich (Alemania)
- Club América (México)
- Manchester City (Inglaterra)
- Olympique Lyon (Francia)
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