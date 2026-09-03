De cuanto es la fortuna de Dani Carvajal: de defensor de elite a empresario multifacético

El histórico lateral español cerró su etapa en el Real Madrid, con una importante estructura empresarial vinculada al ladrillo, el deporte y las nuevas tecnologías.

Fue una pieza clave del Real Madrid durante más de una década.

Dani Carvajal construyó buena parte de su historia en una cancha de fútbol , pero su patrimonio no quedó atado exclusivamente a los ingresos millonarios que obtuvo como jugador. Tras más de dos décadas ligado al Real Madrid, el español también desarrolló distintas inversiones con las que buscó darle continuidad a sus ganancias fuera del deporte.

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El defensor llegó al club madrileño cuando tenía apenas 10 años y recorrió todas las categorías de la cantera, antes de llegar al primer equipo en 2013. En mayo de 2026, el Real Madrid confirmó que la etapa llegaría a su fin después de 23 temporadas en la institución , 10 en inferiores y 13 en el plantel profesional.

Daniel Carvajal Ramos nació el 11 de enero de 1992 en Leganés, España. Su vínculo con el Real Madrid comenzó muy temprano y, después de una temporada en el Bayer Leverkusen durante la 2012/13 , regresó a la entidad española para convertirse en uno de los laterales derechos más reconocidos de su generación.

El lateral español se convirtió en uno de los referentes de su generación.

Durante sus 13 temporadas en el primer equipo disputó 450 partidos y consiguió 27 títulos. El club lo incluyó entre los cinco futbolistas de la historia que lograron conquistar seis Copas de Europa.

Carvajal explicó públicamente que los futbolistas atraviesan carreras relativamente cortas y que, al recibir grandes ingresos durante pocos años, resulta necesario administrar el dinero pensando en el futuro . Esa idea terminó trasladándose a sus negocios. El fútbol le dio la plataforma económica, pero el mercado inmobiliario pasó a convertirse en uno de los principales destinos de sus inversiones.

Dejó una huella en el conjunto madrileño tras varios años como protagonista. Instagram Dani Carvajal

Del fútbol al sector inmobiliario: la estructura de Danpama 92 Inversiones

La pieza central del entramado empresarial de Carvajal es Danpama 92 Inversiones SL. Se trata de una sociedad constituida en enero de 2017 y dedicada a operaciones inmobiliarias.

En 2024, Danpama alcanzó un volumen de activos cercano a 26 millones de euros, mientras que las inversiones inmobiliarias superaron los 12 millones. La sociedad cerró aquel ejercicio con un beneficio de casi 284.000 euros y registró ingresos superiores a 1,5 millones de euros.

La cartera incluye propiedades ubicadas en diferentes zonas de España, entre ellas Valdemarín, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Puçol y Madrid centro. Una parte de estos activos fue adquirida junto a Pasagar 92 SL, sociedad vinculada a Pablo Sarabia, excompañero y socio de Carvajal en distintos proyectos.

Carvajal también participa junto a Pablo Sarabia en Blossom Home Design, una consultora enfocada en el negocio inmobiliario y especialmente en viviendas de lujo. El proyecto trabaja con análisis de oportunidades, gestión de inversiones, obra nueva, reformas y decoración en zonas como La Moraleja y Sotogrande.

A esto se suma Trilanda 92 Inversiones, sociedad que administra junto a su cuñada Melanie Cañizares. La compañía maneja activos por alrededor de 15 millones de euros y registró una facturación cercana a los 600.000 euros en el último ejercicio conocido.

El defensor español construyó una extensa trayectoria en el fútbol de elite europeo. Instagram Dani Carvajal

De cuánto es el patrimonio de Dani Carvajal

El patrimonio de Dani Carvajal es de u$s29 millones, una cifra que surge de calcular en dólares una fortuna estimada en más de 25 millones de euros. Pudo realizar estrategias comerciales que le permitieron diversificar sus ingresos antes de cerrar su etapa como futbolista profesional.

Gran parte de esa riqueza se explica por los ingresos de su carrera futbolística, especialmente durante sus años en el Real Madrid, pero también por las inversiones que realizó fuera del campo. Carvajal destinó parte de esas ganancias a negocios inmobiliarios: Danpama 92 Inversiones llegó a manejar activos por unos 26 millones de euros, mientras que otras sociedades vinculadas a su entorno empresarial también sumaron propiedades e inversiones.